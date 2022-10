Quién es Juliana Nalú, la nueva novia de Kanye West

Estados Unidos.- Kanye West parece querer volver a creer en el amor después de todo y así lo ha dejado ver luego de que fuera captado con su nueva novia y las imagenes le dieran la vuelta al mundo en internet. Tras su controversial divorcio con la socialité Kim Kardashian, el rapero fue visto con Juliana Nalú, el nombre de una mujer que se ha convertido en los más solicitados de los principales buscadores debido a lo polémico que ha resultado todo esto.

La nueva novia de West es una popular modelo de nacionalidad brasileña que a su corta edad, 24 años, ha logrado acaparar las miradas de los cazatalentos más importantes de una de las industrias más lucrativas del mundo.

Juliana Nalú ha firmado con agencias como Mix Models, MGM Models y Élite Model Management, lo cual ha aumentado el interés de los fans de él o de los conocedores de su anterior historia con la influencer, por conocer más sobre ella y su trabajo.

De Brasil a conquistar el corazón del polémico rapero

Los críticos han señalado la diferencia de edades de la nueva pareja, pues West tiene 45 años. Sin embargo, todo parece indicar que ni la breve trayectoria profesional de Nalú representa ningún tipo de problema, pues en las ocasiones en que se les ha visto, las imágenes muestran un Kanye West enamorado, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo.

Kanye West y Juliana Nalú: cómo inició su nueva historia de amor

Por lo poco compartido de ella en redes sociales y el hecho de que el rapero de manera continúa es baneado de todos lados por sus polémicas declaraciones, se sabe que tienen muy poco tiempo saliendo juntos y el cómo se conocieron sigue siendo un misterio.

Ambos estuvieron en París hace solo un par de días. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un par de videos con I Wonder y Devil in a New Dress de Kanye West de fondo. En una de sus publicaciones más recientes, Nalú aparece con un par de lentes de sol Yeezy.

Iniciaron las comparaciones con Kim Kardashian

Las comparaciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues los looks que ambas muestran en sus perfiles de Instagram han sido suficientes para que se inician debates sobre sí solo es una casualidad “ya que ambas están en tendencia” o realmente hay algún otro tipo de intención.

Juliana Nalú de momento cuenta con cerca de 700 mil seguidores, mientras que la socialité tiene 332 millones. Aunque la diferencia de números es abismal, algunos usuarios también han pedido un alto a las comparaciones, ya que las rivalidades femeninas parecen ser algo del pasado que en las nuevas generaciones no es nada bien visto y aceptado.

Recordemos que el 19 de febrero del 2021 se confirmó que Kim solicitó el divorcio a Kanye después de seis años de matrimonio, aunque, según los informes, su separación fue “amistosa”, algunos de los actos públicos que han ocurrido después de eso han dejado a la interpretación algo muy diferente.

Aunque la reina de los reality shows hace algunos meses había mostrado que también mantenía una nueva relación con el comediante Pete Davidson, actualmente se encuentra soltera. En su momento, ambos aseguraron que fue una ruptura de mutuo acuerdo, sin embargo, el presentador Johnny Potenza, íntimo amigo de él, declaró al diario británico The Sun, que fue el joven cómico quien tomó la decisión.

