El príncipe Harry y Elton John denunciaron al Daily Mail por violar su privacidad

Seis personajes públicos iniciaron este jueves acciones legales en el Tribunal Superior de Londres contra la empresa editora del tabloide Daily Mail; por supuestas violaciones a su privacidad. Entre ellos figuran el músico británico Elton John y el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra.

Según explicó en un comunicado el bufete de abogados Hamlins, los denunciantes sostienen queAssociated Newspapers instaló dispositivos de escucha en sus casas y vehículos, contrató a investigadores privados e, inclusive, pagó a policías para poder obtener información exclusiva.

Por su parte, la firma que representa tanto a Harry como a la actriz Sadie Frost dijo que “resulta evidente para estos individuos que los supuestos crímenes que hemos detallado representan la punta del iceberg” y agregó que “muchas otras personas inocentes continúan siendo víctimas sin saberlo”.

John y su esposo David Furnish, la actriz Liz Hurley y la baronesa Doreen Lawrence -madre de Stephen Lawrance; asesinado en 1993- eligieron para su defensa al bufete Gunnercooke.

En respuesta a las acusaciones, un portavoz de Associated Newspapers negó “por completo y sin ambigüedades” las “absurdas difamaciones” que fueron llevadas al Tribunal.

Sostuvo, también, que las denuncias buscan “arrastrar a las cabeceras del Mail hacia el escándalo de los pinchazos telefónicos” con “artículos que tienen más de 30 años”, haciendo referencia al mediático proceso judicial que atravesó el hoy desaparecido diario News of the World por acusaciones análogas.

En julio, el príncipe Harry ya había ganado un proceso judicial contra la asociación de medios por dos artículos sobre él en el Daily Mail, que un juez determinó que eran difamatorios.

Según Harry, los textos publicados en febrero, sugieren que él trató de “manipular y confundir a la opinión pública”; en relación a la disputa que mantiene con el Ministerio de Interior británico sobre las medidas de seguridad; a las que tiene derecho cuando visita el Reino Unido.

Este hecho se dio luego de que decidiera mudarse junto a su familia a Estados Unidos y, por consiguiente; la casa real británica lo apartara de sus funciones oficiales como representante de la monarquía y redujera el grado de protección personal que le brinda.

En ese contexto, el Daily Mail publicó que Harry “trató de mantener en secreto su batalla legal con el Gobierno sobre los guardaespaldas policiales; y sólo minutos después de que se publicara la historia su maquinaria de relaciones públicas trató de darle una imagen positiva a la disputa”.

Previo a eso, a principios de año, los tribunales también habían dado la razón a su esposa Meghan Markle; la duquesa de Sussex, por una denuncia contra el mismo diario por publicar correspondencia personal sin su consentimiento.

Puntualmente, se trató de extractos de una carta de cinco páginas que había escrito a su padre Thomas Markle; luego de su casamiento en 2018 y que el tabloide hizo públicos.

Ante la definición del juzgado, Markle recibió disculpas en primera plana. “La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers; por artículos publicados en The Mail on Sunday ;y publicados en Mail Online”, comenzaba la portada del diario del domingo 26 de diciembre.

“El Tribunal determinó que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor; al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail Online. Se han acordado soluciones financieras”; continuaba en la nota de disculpa pública en la tercera página.

Fuente: INFOBAE