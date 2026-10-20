 Saltar al contenido
CDN
Entretenimiento
Añadir CDN a Google

Príncipe Harry busca reconciliarse con la familia real británica

Desde que Harry y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus responsabilidades como miembros activos de la familia real en 2020, ambos han desarrollado una vida independiente en Estados Unidos. La decisión provocó una ruptura que se profundizó tras varias entrevistas públicas. Además, la publicación de las memorias del príncipe, en las que reveló detalles de sus conflictos familiares.

Noemy Vicioso
Príncipe Harry busca reconciliarse con la familia real británica
Príncipe Harry busca reconciliarse con la familia real británica
¿Quieres resumir esta noticia?

El príncipe Harry mantiene su intención de reparar la relación con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William, luego de varios años de distanciamiento y tensiones familiares. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación no significa que pueda recuperar sus funciones oficiales dentro de la monarquía británica.

Desde que Harry y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus responsabilidades como miembros activos de la familia real en 2020, ambos han desarrollado una vida independiente en Estados Unidos. La decisión provocó una ruptura que se profundizó tras varias entrevistas públicas. Además, la publicación de las memorias del príncipe, en las que reveló detalles de sus conflictos familiares.

Aunque Harry ha expresado su deseo de dejar atrás las diferencias, no existe un anuncio oficial que confirme su reincorporación a la institución. Por el momento, la reconciliación personal y el regreso a las funciones oficiales continúan siendo dos asuntos distintos. Mientras persisten las dudas sobre el futuro de su relación con la Corona británica.

Notas relacionadas:

Te puede interesar

  1. RegionalesFamilia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería
  2. EntretenimientoAccidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
  3. Entretenimiento¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
  4. EntretenimientoMagalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
  5. EntretenimientoCondenan a Mía Cepeda por difamación y ordenan pagar RD$2 millones
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Familia realReconciliaciónRealezaPrincipe Harry
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS