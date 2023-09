Presidente Studio lo gana Yellow Tree

Santo Domingo, RD.- La plataforma de talentos Presidente Studios, realizada por Cerveza Presidente en alianza con Caribbean Media World, llegó a su tan esperado final, donde el público pudo conocer a la nueva promesa de la música dominicana, quien tendrá la oportunidad de grabar junto el aclamado artista urbano, Arcángel e impulsar su carrera de la mano de un equipo experto.

Para dar a conocer esta gran noticia, representantes de Cerveza Presidente y Caribbean Media World reunieron a los artistas finalistas, Xavier, Nikaury y Yellow Tree, para visualizar en la gran pantalla el último episodio del ‘reality’ y conocer al ganador en tiempo real y en compañía de familiares, amigos, productores musicales y todo el artista que formaron parte del jurado.

En esta última entrega, los finalistas tomaron el escenario frente al jurados, conformado por la reina del merengue Milly Quezada, Melymel, Andy Martínez manager de artistas internacionales y Dj Nelson, para interpretar el tema inédito con el que lograron ingresar a la competencia y una canción totalmente nueva, creada en Presidente Studios junto a los productores.

En una noche llena de emociones, sorpresas y mucho talento, mientras los presentes presenciaron la deliberación del jurado, anunciaron como la gran ganadora de Presidente Studios a la artista, Yellow Tree, quién durante toda la competencia demostró sus habilidades de composición y presencia escénica, siendo una de las favoritas del jurado.

Yo siempre me he soñado en tarima, me he soñado cantando, y ustedes han sacado una parte tan bonita de mí, que ni yo conocía. Nunca pensé llegar hasta aquí, gracias por esta oportunidad, no la voy a desperdiciar.

Yellow Tree, ganadora de Presidente Studio