Premios Heat arrancan al estilo Jalisco con festejos por el Día de Muertos

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ADALAJARA, MEXICO. La mañana del sábado, seis buses de mediano tamaño recorrían, llevados por franqueadores motorizados de la policía estatal, a decenas de periodistas llegados desde distintos sitios de Estados Unidos y Latinoamérica. Entre ellos una delegación dominicana integrada por representantes de distintos medios tradicionales y de nuevo tipo.
La primera visita fue al Acuario Michin, el primero de varios que ya existen, y en el centro de la gran capital de Jalisco. El director general de Grupo Acuario Michin es Ricardo Aguilar Durán, quien dijo que la visión original la tuvo Marisol Lozano hace 15 años, ella es la socia fundadora “en este espíritu, en esta sensibilidad de conservación desde donde nos impulsamos programas de protección y rescate, porque Michin es más que un acuario, no solo es un centro de esparcimiento, de convivencia, sino también es un espacio donde de rescatamos especies, rehabilitamos y todo esto para aportar también a la conservación y a la preservación de nuestra naturaleza”. Y concluyo diciendo “no podemos proteger a aquellos que no conocemos y no podemos conservar lo que no aprendemos a valorar”.
El acuario Michin es mucho más que eso, pues se ha ido convirtiendo en un zoológico, donde existen boas y capibaras, tortugas y nutrias, ademas de tiburones, mantarayas, decenas de especies de peces de distintos tamaños.
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En representación de Premios Heat su presidenta Diana Montes hizo hincapié de que en medio de tantas noticias negativas del mundo, el poder ofrecer una buena noticia es algo maravilloso, expresó refiriéndose al maravilloso lugar que es el Acuario mochín, del cual existen otros en México DF y otras ciudades del país. “No todos es escándalo, chicos; son buenas noticias, cosas bonitas y yo creo que Jalisco efectivamente lo tiene todo acá. Quiero agradecerme de una forma muy especial, porque además aquí ya que estamos casi todos, también a la Empresa estatal de entretenimiento, es la única agencia que tiene México es entretenimiento. Eso a mí me llamó mucho la atención porque un país que vive de la música del espectáculo, Jalisco decidió apostar.
Pero además cuando apostó, apostó con una mujer poderosísima, poderosísima por su pasión, por su entrega, y esa es Lorena Martínez Ramírez”, expresó refiriéndose a la directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento.
Por su parte Lorena Martínez manifestó que la empresa que dirige ha sido concebida para promover, desarrollar las industrias culturales del estado de Jalisco y que esto incluye desde el acuario hasta la gastronomía, los festivales y eventos como Premios Heat, entre otras actividades.
Este domingo en la mañana hay un recorrido por Chapala, con un show case de Mario Girón, el talentosísimo joven artista mexicano. Luego habrá un recorrido por el casco antiguo de Guadalajara y al final el Festival de las Ánimas, en este 1 de noviembre Día de los Muertos, una de las tradiciones más auténticas y reconocidas mundialmente de la cultura mexicana.
Este lunes todas las delegaciones de medios y de artistas que ya se encuentran en México, se trasladarán a Puerto Vallarta donde se seguirá realizando el evento y el día 5 será la Gala de Premios Heat Estilo Jalisco.
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