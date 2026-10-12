Polémica por fotos de Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá

La creadora de contenido panameña Gracie Bon enfrenta críticas en redes sociales luego de publicar fotografías en zonas afectadas por el terremoto que sacudió a Panamá, donde aparece entre estructuras dañadas y escombros.

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre la forma en que mostró la emergencia, mientras que la influencer defendió su publicación y aseguró que buscaba visibilizar la situación de su país.

¿Qué publicó Gracie Bon y por qué generó la controversia?

Bon compartió imágenes de su visita a comunidades afectadas por el movimiento telúrico. Antes de la publicación que provocó las críticas, también difundió videos en los que mostraba su recorrido por las zonas impactadas y sus iniciativas para comprar y entregar suministros, además de compartir información sobre centros de acopio.

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Sin embargo, una publicación compuesta por seis fotografías en las que aparece frente a estructuras afectadas y acumulaciones de escombros provocó reacciones divididas entre los usuarios de las redes sociales.

Fotos de Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá. FOTOS Publicadas en su Instagram Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá. FOTOS Publicadas en su Instagram Influencer Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá. FOTOS Publicadas en su Instagram La influencer Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá. FOTOS Publicadas en su Instagram Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá. FOTOS Publicadas en su Instagram

Algunos cuestionaron que «posara» en medio de los daños provocados por el terremoto y consideraron que las imágenes podían restar seriedad a la emergencia. Otros pusieron en duda si la tragedia estaba siendo utilizada para generar atención en las plataformas digitales.

Las críticas se centraron principalmente en la forma de presentar las fotografías, más que en la posibilidad de documentar los daños o contribuir con las comunidades afectadas.