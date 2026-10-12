Polémica por fotos de Gracie Bon entre escombros tras terremoto en Panamá

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La creadora de contenido panameña Gracie Bon enfrenta críticas en redes sociales luego de publicar fotografías en zonas afectadas por el terremoto que sacudió a Panamá, donde aparece entre estructuras dañadas y escombros.
Las imágenes generaron cuestionamientos sobre la forma en que mostró la emergencia, mientras que la influencer defendió su publicación y aseguró que buscaba visibilizar la situación de su país.
¿Qué publicó Gracie Bon y por qué generó la controversia?
Bon compartió imágenes de su visita a comunidades afectadas por el movimiento telúrico. Antes de la publicación que provocó las críticas, también difundió videos en los que mostraba su recorrido por las zonas impactadas y sus iniciativas para comprar y entregar suministros, además de compartir información sobre centros de acopio.
Sin embargo, una publicación compuesta por seis fotografías en las que aparece frente a estructuras afectadas y acumulaciones de escombros provocó reacciones divididas entre los usuarios de las redes sociales.
Algunos cuestionaron que «posara» en medio de los daños provocados por el terremoto y consideraron que las imágenes podían restar seriedad a la emergencia. Otros pusieron en duda si la tragedia estaba siendo utilizada para generar atención en las plataformas digitales.
Las críticas se centraron principalmente en la forma de presentar las fotografías, más que en la posibilidad de documentar los daños o contribuir con las comunidades afectadas.
Notas relacionadas
Gracie Bon responde a las críticas
Ante los cuestionamientos, la creadora de contenido respondió a través de sus historias de Instagram y negó que estuviera realizando una sesión fotográfica en las zonas afectadas.
“Le quiero decir a las personas que critican mi último post: no estoy posando, simplemente aparezco en la foto de mi post. ¿Si no hubiese salido en las fotos ya serían más aceptables para ustedes?”, expresó.
Bon sostuvo que su intención era mostrar las condiciones reales de las comunidades afectadas por el terremoto y no convertir la emergencia en una producción fotográfica.
“¡Miren!, ¡así está Panamá realmente!”, manifestó al defender la publicación y explicar que buscaba llamar la atención sobre los daños registrados en su país.
La influencer también argumentó que su presencia en las imágenes podía contribuir a aumentar el alcance de sus publicaciones. Y con ello, conseguir que más personas conocieran la situación que atravesaba Panamá.
Asegura que continuará ayudando a los damnificados
Bon rechazó las acusaciones de que estuviera monetizando la tragedia y afirmó que mantendría las iniciativas de apoyo a las personas afectadas.
“Yo volveré a las ayudas, a mandar donaciones y volveré a mis posts normales”. Aseguró al responder a los comentarios.
El terremoto dejó daños en viviendas e infraestructuras
La polémica se produjo después de que Panamá fuera sacudida por fuertes movimientos sísmicos el 9 de octubre de 2026, incluidos eventos de magnitudes 7.7 y 6.6, según reportes de prensa.
La emergencia provocó daños en viviendas, centros educativos, hoteles, iglesias y puentes, además de afectar a distintas comunidades. Las autoridades declararon el estado de emergencia el 10 de octubre para responder a las consecuencias de los movimientos telúricos.
Los reportes disponibles señalaron daños en alrededor de 420 viviendas y una cifra similar de centros educativos, además de afectaciones en otras infraestructuras. La situación llevó a desplegar acciones de asistencia y a solicitar apoyo para las personas perjudicadas.
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