Piqué recibe millones de críticas por publicar foto con Clara Chía

Gerard Piqué vuelve a ser tendencia en las redes sociales, y esta vez ha recibido millones de críticas luego de postear una foto con su nueva novia, Clara Chía Martí.

Tal parece que al ex futbolista no le ha sido suficiente los juicios que ha recibido después de su polémica separación con Shakira, y la infidelidad que cometió contra ella. El ex jugador ha preferido seguir recibiendo críticas, luego de postear una fotografía con la mujer que fue infiel a la relación de 12 años.

Shakira ha aprovechado los meses de polémica lanzando tres canciones específicamente para la pareja, particularmente su última canción Music Session #53, donde con frases cortas y de doble sentido se refiere a su ex, y su nueva pareja.

Lee también La primera foto de Piqué con Clara vs la primera de Piqué con Shakira

Por su parte Gerard Piqué y Clara Chía han tenido que asumir ataques en diversos escenarios, y burlas de sus compañeros de trabajo. El ex defensa además deberá responder por distintas demandas relacionadas con su empresa Kosmos.

Pero lejos de evitar más polémicas, la pareja decidió publicar una foto donde se ven «muy enamorados», la fotografía que cuenta con millones de comentarios y reacciones, se ha viralizado porque esto sería según algunos seguidores, un paso más en la relación, mientras otros señalan que fue una orden de la mujer con el fin de defenderla de ataques, y al fin presumirla oficialmente.

«¡Eso es para tapar el romance con la abogada! Que predecible Piqué», «No sé que es peor si ella sintiéndose orgullosa de esto o pique siguiéndole el jueguito ¡Dios!», «¿No le da rabia que aún tengas fotos con Shakira?«, «Jajaaaajaja le tocó montar foto para darle paz a clarita», «Pobre Clarita, claramente el karma llegará a sus vidas», entre miles de comentarios más.