¿Te gustaría ser mi novia?: Propuesta romántica en pleno vuelo que se hizo viral

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Una propuesta romántica a 8,500 pies de altura convirtió un vuelo en una experiencia inolvidable para el piloto dominicano Alexander Puntiel y CieloMar Núñez, a quien sorprendió con una pregunta que rápidamente llamó la atención en las redes sociales: «¿Quieres ser mi novia?».
Puntiel preparó una sorpresa durante el recorrido aéreo sobre el mar para pedirle a CieloMar Núñez que formalizaran su relación sentimental. El momento quedó registrado en video y fue compartido en las plataformas digitales de ambos, donde despertó reacciones por la originalidad del gesto.
Puntiel preparó una sorpresa para CieloMar Núñez al fingir que algo no marchaba bien durante el recorrido y pedirle ayuda para completar la lista de chequeo de la aeronave. Entre los pasos de verificación había escondido un mensaje romántico que ella no esperaba encontrar.
Así fue la propuesta romántica en pleno vuelo
La pareja se encontraba volando con normalidad cuando Puntiel simuló que había una situación que requería atención. Con un tono de preocupación, le pidió a CieloMar que lo ayudara a revisar la lista de chequeo o checklist para comprobar que todo estuviera en orden.
Ella comenzó a seguir las indicaciones mientras él le mencionaba distintos elementos de la verificación, entre ellos los asientos y cinturones, los controles, el interruptor principal, los alerones y los sistemas.
CieloMar respondió a cada paso sin saber que la revisión escondía una sorpresa. La situación parecía lo suficientemente seria como para mantenerla asustada, mientras Puntiel continuaba guiándola por la lista hasta llegar a una indicación inesperada.
Notas relacionadas
Un mensaje romántico escondido en la lista de chequeo
En medio de las instrucciones, Puntiel introdujo una frase que cambió el sentido de la revisión: «Destino a un futuro». Cuando él le pidió que le indicara el destino, él continuó con la secuencia hasta conducirla al mensaje que había preparado.
La lista de chequeo, que hasta ese momento parecía formar parte de una revisión rutinaria de la aeronave, se convirtió en el recurso con el que el piloto organizó su propuesta sentimental.
«¿Te gustaría ser mi novia?»
Después de revelar el mensaje, Puntiel hizo la pregunta que daba sentido a todo el plan: «¿Te gustaría ser mi novia?».
CieloMar respondió que sí, aunque el piloto volvió a preguntarle si estaba segura. La joven confirmó su respuesta y reaccionó con sorpresa ante lo que acababa de suceder.
Puntiel también puso una canción para acompañar el momento romántico. Entre expresiones de asombro y risas por el susto inicial, ambos confirmaron que ya eran novios.
La propuesta ocurrió a 8,500 pies de altura, según la publicación compartida por el piloto.
La broma sobre un beso, antes de la sorpresa
Al día siguiente, Puntiel compartió otro video que mostraba una conversación entre ambos ocurrida segundos antes de la simulación. En ese intercambio, el piloto le preguntó a CieloMar si le daría un beso aunque todavía no fueran novios.
Ella respondió que ya no le daría nada, en medio de la broma que sostenían. Poco después, Puntiel inició el plan y la condujo a la propuesta.
«Volé entre los dos lugares» para pedirle que fuera su novia
Al compartir el video, Puntiel acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su pareja: «Tenía una sorpresa preparada para ella… y terminó siendo el vuelo más especial de nuestras vidas».
Luego explicó el significado que quiso darle a la experiencia al escribir: «Su nombre es CieloMar y hoy volé entre los dos lugares para pedirle que fuera mi novia».
La publicación se difundió en redes sociales bajo las etiquetas #PropuestaDeNovios, #AmorEnLasAlturas y #Aviation.
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