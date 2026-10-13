¿Te gustaría ser mi novia?: Propuesta romántica en pleno vuelo que se hizo viral

Una propuesta romántica a 8,500 pies de altura convirtió un vuelo en una experiencia inolvidable para el piloto dominicano Alexander Puntiel y CieloMar Núñez, a quien sorprendió con una pregunta que rápidamente llamó la atención en las redes sociales: «¿Quieres ser mi novia?».

Puntiel preparó una sorpresa durante el recorrido aéreo sobre el mar para pedirle a CieloMar Núñez que formalizaran su relación sentimental. El momento quedó registrado en video y fue compartido en las plataformas digitales de ambos, donde despertó reacciones por la originalidad del gesto.

Puntiel preparó una sorpresa para CieloMar Núñez al fingir que algo no marchaba bien durante el recorrido y pedirle ayuda para completar la lista de chequeo de la aeronave. Entre los pasos de verificación había escondido un mensaje romántico que ella no esperaba encontrar.

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Así fue la propuesta romántica en pleno vuelo

La pareja se encontraba volando con normalidad cuando Puntiel simuló que había una situación que requería atención. Con un tono de preocupación, le pidió a CieloMar que lo ayudara a revisar la lista de chequeo o checklist para comprobar que todo estuviera en orden.

Ella comenzó a seguir las indicaciones mientras él le mencionaba distintos elementos de la verificación, entre ellos los asientos y cinturones, los controles, el interruptor principal, los alerones y los sistemas.

CieloMar respondió a cada paso sin saber que la revisión escondía una sorpresa. La situación parecía lo suficientemente seria como para mantenerla asustada, mientras Puntiel continuaba guiándola por la lista hasta llegar a una indicación inesperada.