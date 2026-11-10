¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.





El exintegrante de The Beatles ocupa el tercer lugar entre los músicos más ricos del mundo, detrás de Jay-Z y Taylor Swift, según una estimación de Forbes. Su fortuna está vinculada a los derechos musicales, su empresa editorial, las giras, los bienes inmobiliarios y una valiosa colección de arte.



El cantante, compositor y músico británico Paul McCartney se ha consolidado como el tercer músico más rico del mundo, con un patrimonio estimado en US$1,400 millones, de acuerdo con un nuevo análisis de la revista Forbes. La valoración lo incorpora al grupo de artistas cuya riqueza supera los mil millones de dólares y lo coloca detrás del rapero Jay-Z y la cantante Taylor Swift.



Según las estimaciones de la publicación, Jay-Z encabeza la clasificación con una fortuna de US$2,800 millones, seguido de Taylor Swift, con US$2,000 millones. McCartney ocupa la tercera posición con US$1,400 millones, una riqueza acumulada a lo largo de varias décadas de actividad artística y empresarial.



El patrimonio del exintegrante de The Beatles no depende exclusivamente de la venta de discos o de sus presentaciones en vivo. Una parte importante procede de la propiedad intelectual, los derechos de autor y las inversiones. Inversiones que ha desarrollado durante su carrera, lo que le ha permitido mantener ingresos incluso por canciones y producciones que fueron lanzadas hace varias décadas.





Los derechos musicales, una de las principales fuentes de su fortuna



Uno de los pilares económicos de McCartney es MPL Communications, la compañía editorial que fundó en 1969 y que administra tanto parte de su catálogo musical como los derechos de composiciones de otros artistas.



A través de esta empresa, el músico ha adquirido derechos de obras de reconocidos compositores e intérpretes, entre ellos Buddy Holly, además de partituras de producciones de Broadway y canciones navideñas que continúan generando regalías por su reproducción y utilización comercial.



Forbes calcula que las adquisiciones de catálogos musicales, partituras teatrales y canciones representan cerca de US$250 millones dentro de sus activos editoriales.







The Beatles también siguen generándole millones

La trayectoria de McCartney con The Beatles continúa siendo otra de las principales fuentes de sus ingresos. El músico recibe una cuarta parte de las ganancias de Apple Corps, la compañía que administra parte de los negocios y activos comerciales de la legendaria agrupación británica.

Publicidad

De acuerdo con las estimaciones citadas por Forbes, Apple Corps genera aproximadamente US$50 millones anuales mediante regalías por reproducciones digitales, ventas de discos de vinilo y comercialización de productos relacionados con la banda.

Regalías y derechos musicales

Además, sus derechos de autor sobre las composiciones de The Beatles le producen alrededor de US$10 millones al año. La publicación estima que el valor de esos derechos ronda los US$200 millones, resultado de una prolongada disputa y posteriores gestiones legales para recuperar y proteger los beneficios económicos asociados a su trabajo musical.

Las giras y las inversiones también aumentan su patrimonio

Los conciertos y las giras internacionales han sido otra fuente importante de ingresos para el artista. Entre 2022 y 2025, McCartney realizó 79 presentaciones como parte de su gira Got Back, con la que recorrió distintos escenarios y mantuvo su presencia en la industria musical.

Publicidad

A estos ingresos se suman sus propiedades inmobiliarias en diferentes partes del mundo y una colección de arte que incluye obras de reconocidos pintores como Pablo Picasso y René Magritte.

La combinación de estas actividades demuestra cómo el músico ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá de su carrera como intérprete y compositor, convirtiendo su legado artístico en un conjunto de activos comerciales y culturales.

Una carrera que sigue activa

El recorrido musical de McCartney

A sus 84 años, McCartney continúa vinculado a la música y a diferentes proyectos artísticos. Su trayectoria comenzó a alcanzar reconocimiento mundial durante la década de 1960, cuando formó parte de The Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Publicidad

La etapa posterior a The Beatles

Tras la separación del grupo en 1970, desarrolló una exitosa carrera como solista y lideró la banda Wings, con la que también consiguió importantes éxitos internacionales.

Su legado incluye canciones emblemáticas como «Hey Jude», «Let It Be», «Yesterday», «Band on the Run» y «Live and Let Die», que mantienen su vigencia entre distintas generaciones de seguidores.

La valoración de Forbes representa un nuevo hito en la trayectoria financiera del artista y evidencia el alcance económico que puede alcanzar una carrera musical cuando se combina la creación artística con la administración de derechos, los negocios y las inversiones.