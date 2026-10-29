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Muere Patrick Stewart, el legendario Profesor X de la saga X-Men, a los 86 años

El mundo del cine y la televisión despide a Patrick Stewart, uno de los rostros más emblemáticos de la ciencia ficción. El actor británico se hizo famoso por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men. Falleció el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, […]

Ruth Salcedo
Patrick Stewart, actor británico reconocido por sus papeles en Star Trek y X-Men.
Patrick Stewart alcanzó reconocimiento mundial por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men.
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El mundo del cine y la televisión despide a Patrick Stewart, uno de los rostros más emblemáticos de la ciencia ficción. El actor británico se hizo famoso por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men. Falleció el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, según informó su familia.

Ultimos momentos

De acuerdo con el comunicado familiar, Stewart estuvo acompañado por su esposa, Sunny, y sus seres queridos en sus últimos momentos. El actor enfrentaba la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Su familia pidió que, en su memoria, se realicen donaciones a la investigación del Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins. Su legado abarca décadas de actuaciones que marcaron a varias generaciones de espectadores.

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ETIQUETAS:CineTelevisiónX-MenStar TrekPatrick Stewart
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