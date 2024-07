Skydance Media y Paramount Global alcanzan un acuerdo tentativo de fusión

Los Ángeles, EE.UU.- Paramount Global y Skydance Media han llegado a un acuerdo tentativo de fusión, tres semanas después de haber suspendido sus negociaciones, reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.



El acuerdo aún tendrá que ser aprobado por un comité especial de la junta directiva de Paramount Global. Presuntamente Skydance pagaría 1.750 millones de dólares por la empresa National Amusements Inc., de Shari Redstone, que controla casi el 80 % de las acciones con derecho a voto en Paramount.



El 11 de junio, National Amusements Inc. puso fin a las negociaciones con Skydance, asegurando que no habían podido alcanzar términos mutuamente.



Según allegados a las partes, el acuerdo preliminar incluye período de 45 días para que otros postores igualen o mejoren oferta de Skydance, Paramount Global.

Estas negociaciones de fusión ocurren en un contexto delicado para la industria de entretenimiento. Sector que lastra el duro golpe de las huelgas que azotaron Hollywood en 2023. Asimismo, se está viendo cómo cae el interés de audiencias por canales de televisión tradicionales en favor de nuevos formatos como el video en ‘streaming‘.



Este martes, la CNBC reportó que Paramount Global estaba explorando nuevas posibilidades de fusión de su plataforma de ‘streaming’, Paramount+, con otra plataforma debido a grandes pérdidas de ingresos. En ese sentido, Warner Bros. Discovery era una de las empresas interesadas.



Las acciones de Paramount Global han sufrido un duro golpe en lo que va de año, con una caída del 28 %. Sin embargo, el martes subieron casi un 6 % durante las operaciones regulares.

Con información de EFE