«Para tapar los hongos»: critican a Anuel AA por llevar un llamativo pedicure

Desde que Anuel AA terminó su relación con Karol G ha sido presa de varias críticas respecto a su vida personal, una de las primeras cosas que señaló la audiencia fue su romance con Yailin “La más viral” y el nacimiento de la hija que tuvieron juntos. Otra de las cosas que no les pareció a los seguidores es el cambio físico de la estrella urbana, pues aseguraban que ahora se ve demacrado.

Aunque al cantante no le interesa la mala fama y sigue trabajando en su música, las críticas no desaparecen, lo que ahora llamó la atención de los usuarios en redes sociales es la manera en la que lleva sus pies, pues el intérprete de temas como Más rica que ayer, Ella quiere beber y Secreto optó por un llamativo pedicure con el que no todos estuvieron de acuerdo.

En una foto viral en las redes se aprecia como Anuel AA tiene los pies descubiertos y sus uñas están pintadas con esmalte color negro, en los comentarios varias personas escribieron lo que piensan al respecto y hay algunas frases que son despectivas para el artista urbano.

“Para tapar los hongos de las uñas”, “Dejen viviiiiirrrrrr ..!!! Sean felices que la vida es un ratito y aprendan a respetar. Cristo perdona a todos los que se creen perfectos”, y “Es cuando tienes hongos en las uñas de los pies, pues te las pintas de ese color”, son algunos de los comentarios que se aprecian en la famosa plataforma.

La carrera de Anuel AA

Por otro lado, Anuel AA es uno de los cantantes que sigue sumando a la música urbana, el originario de Carolina, Puerto Rico ha lanzado algunas producciones musicales y además hace colaboración con importantes marcas de ropa y zapatos, la más reciente fue con Reebok con la que hay una colección solo para él.

“Ya salieron mis @reebok nuevas en @footlocker ONLINE Y EN LAS TIENDAS EN CUALQUIER MALL EN LA USA”, mencionó Anuel AA en la publicación.