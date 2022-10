Ozuna vivió momentos de tensión durante una fiesta en Capotillo

El cantante Ozuna vivió un momento alarmante mientras disfrutaba de una fiesta durante su visita en República Dominicana.

El artista puertorriqueño aprovechó su visita al país en el marco de la gira promocional de su nuevo álbum Ozutochi, para ir a un «teteo» en el Ensanche Capotillo.

Más tarde se publicaron varios videos en el que se le puede ver a Ozuna bastante afectado por bombas lacrimógenas luego de estar bailando rodeado de muchas personas y protegido por su equipo de seguridad en la calle 42 del Ensanche Capotillo, en el Distrito Nacional.

A pesa del mal rato, el intérprete de Te Pienso reaccionó de manera positiva a todo lo sucedido. Incluso, asegura que pasó una buena estadía en República Dominicana.

Ozuna after some random let off tear gas en la 42 de Capotillo pic.twitter.com/VkBeZMlATA