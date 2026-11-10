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El actor francés Olivier Martinez solicitó a un tribunal de Los Ángeles aumentar la manutención que recibe de su exesposa, la actriz Halle Berry, para cubrir los gastos de su hijo Maceo, de 13 años.

La petición busca modificar el acuerdo económico establecido durante el divorcio de la pareja, en agosto de 2023. En ese momento, ambos compartían la custodia física del adolescente por partes iguales.

El acuerdo establece que Berry debe pagar unos US$8,000 mensuales, además del 4.3 % de los ingresos que superen los US$2 millones.

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Sin embargo, Martinez sostiene que las condiciones cambiaron tras una decisión judicial que le otorgó temporalmente la custodia física principal de Maceo.

Martinez pide revisar el monto de la manutención

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Martinez afirma que el tiempo de convivencia de Berry con su hijo se redujo a aproximadamente un 18 %.

El actor considera que esa modificación justifica revisar el aporte económico de su exesposa, pues ahora asume una mayor parte del cuidado cotidiano del adolescente.

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Martinez también declaró que sus gastos mensuales rondan los US$18,000, mientras que sus ingresos por regalías de producciones anteriores promedian menos de US$800.

Por eso, solicitó que Berry presente una declaración actualizada de ingresos y gastos. Según su planteamiento, necesita esa información para calcular la manutención que correspondería bajo el nuevo régimen de custodia.

El actor no ha especificado cuánto dinero adicional pretende recibir. Tampoco se ha informado que el tribunal haya aprobado un aumento.

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La disputa por la custodia de Maceo

La reclamación económica ocurre en medio del enfrentamiento judicial que comenzó en octubre de 2026, cuando Martinez pidió la custodia física y legal exclusiva de Maceo.

El actor acusó a Berry de presuntamente agredir físicamente al adolescente durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre. Entre sus señalamientos, afirmó que la actriz lo sujetó por el cuello.

Berry rechazó las acusaciones en documentos presentados ante el tribunal.

«Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra manera de Maceo», expresó la ganadora del Óscar.

Tras varias audiencias, el 29 de octubre la jueza levantó la orden de restricción temporal contra Berry y rechazó la solicitud de Martinez para obtener una orden de protección por violencia doméstica.

No obstante, la magistrada mantuvo provisionalmente a Martinez con la custodia física principal del adolescente. Ambos padres conservaron la custodia legal compartida.

La decisión no establece que Berry haya cometido los hechos denunciados por su exesposo. El régimen de convivencia continúa sujeto a revisión judicial.

Martinez también reclama US$240,000 por gastos legales

El aumento de la manutención no es la única solicitud económica presentada por el actor.

Días antes, Martinez pidió que Berry pague US$240,000 por honorarios y gastos legales relacionados con la disputa por la custodia.

De esa suma, US$176,522.58 corresponden a honorarios que, según el actor, tiene pendientes con sus abogados. Los otros US$63,477.42 cubrirían gastos legales futuros.

El tribunal tampoco ha informado que haya aprobado esta solicitud.

La próxima audiencia sobre la custodia está prevista para el 17 de diciembre de 2026. Mientras tanto, continúa vigente el régimen provisional establecido por la jueza.

Datos económicos del caso