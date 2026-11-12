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Santo Domingo. La música dominicana buscará conquistar nuevos reconocimientos internacionales este jueves 12 de noviembre, cuando se celebre la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con ocho artistas y compositores nacionales nominados en distintas categorías.

El merengue, la bachata, el rap y la música tropical tendrán representación dominicana en una ceremonia que reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la industria musical latina.

Manerra, Covi Quitana, JNoa, Techy Gabriel Pagán, entre los nominados a los Latin Grammy 2026. (FOTOS DE ARCHIVO SUMINISTRADAS POR SUS EQUIPOS DE TRABAJO)

Nominaciones dominicanas por categoría

Entre los nominados figuran Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana, Techy Fatule, J Noa, Tokischa, León Yamil y Melymel, quienes aspiran a obtener estatuillas tanto por sus propias producciones como por su participación en composiciones interpretadas por artistas internacionales.

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La presencia de estos ocho representantes refleja la diversidad de la producción musical dominicana, que compite en categorías tradicionales y urbanas, además de los renglones dedicados a la composición. Cuatro dominicanos compiten por Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Una de las categorías con mayor representación nacional es Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, en la que cuatro artistas dominicanos buscan llevarse el galardón.

Los nominados son:

– Manerra : Todo llega .

: . – Gabriel Pagán : No era el plan .

: . – Covi Quintana : Oye eta vaina .

: . – Techy Fatule: Chula.

La competencia coloca a cuatro producciones dominicanas en un mismo renglón, destacando la vigencia del merengue y la bachata dentro de la industria musical latinoamericana.

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Candidaturas adicionales de Manerra y Covi Quintana

Manerra también compite en la categoría Mejor Canción Tropical por el tema Todo llega, mientras que Covi Quintana suma una segunda nominación en Mejor Canción de Cantautor, por Temblor y réplica. Ambos artistas llegan así a la ceremonia con dos candidaturas cada uno. J Noa y Tokischa representan el rap dominicano.

Imágenes de archivo suministradas por equipos de los artistas, muestran a los artistas dominicanos Gabriel, JNoa, Manerra y Covi Quentana, posando.



La música urbana dominicana también tendrá presencia en la premiación a través de J Noa y Tokischa, nominadas en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop. J Noa compite con Antisistema, mientras que Tokischa figura entre las candidatas con Mono.

Las dos artistas representan propuestas distintas dentro del género urbano y forman parte de una generación que ha ampliado la presencia de la música dominicana en escenarios internacionales. En esta misma categoría aparece la rapera y compositora dominicana Melymel, quien participa como coautora de El Pana Deiby, tema interpretado por el venezolano Akapellah.

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León Yamil también aspira a un Latin Grammy como compositor, la representación dominicana se extiende al ámbito de la composición con León Yamil, nominado en la categoría Mejor Canción Tropical.

El compositor participa como coautor de Nombre y Apellido, canción interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto, junto a Luis Enrique y Ender Thomas. Su candidatura destaca la participación de compositores dominicanos en producciones internacionales, más allá de los artistas que interpretan sus propias canciones.

Chichí Peralta recibe el Premio a la Excelencia Musical, la presencia dominicana en la semana de los Latin Grammy también incluye un reconocimiento especial al músico, compositor y productor Chichí Peralta, distinguido con el Premio a la Excelencia Musical.

A diferencia de los ocho artistas y compositores nominados, Peralta recibió un galardón honorífico otorgado por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes a la música latina. La distinción fue entregada durante la ceremonia de los Premios Especiales, celebrada en Las Vegas como parte de las actividades previas a la gala principal.

Durante su discurso de agradecimiento, el artista resaltó la importancia de preservar la identidad cultural y las raíces musicales como parte de la proyección internacional de los creadores. ¿Quiénes lideran las nominaciones de los Latin Grammy 2026?

En el panorama internacional, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista con diez nominaciones, convirtiéndose en el artista con mayor número de candidaturas de esta edición. Le siguen Rosalía, Karol G, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el cantautor uruguayo Jorge Drexler, con siete nominaciones cada uno.

Entre las producciones que compiten por Álbum del Año, una de las categorías principales, se encuentran Lux, de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; Muda, de Carín León; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada, y EQUILIBRIVM, de Anitta.

La ceremonia de este jueves definirá cuáles de los representantes dominicanos lograrán conquistar una estatuilla en una edición que reúne talentos de diferentes géneros y generaciones de la música latina.