Nuevo Podcast de Kim Kardashian causa revuelo por caso criminal

Estados Unidos.- El nuevo podcast de Kim Kardashian , llamado «The System», el cual se transmite a través de Spotify, está siendo atacado por dos hermanos que sobrevivieron a un crimen brutal, alegando que los productores del podcast nunca se comunicaron con ellos sobre el proyecto.

«The System» se sumerge en la historia del asesino convicto, Kevin Keith, un hombre que Kim cree que es inocente. Quanita y Quentin Reeves, quienes recibieron disparos durante el presunto crimen cuando eran solo niños, alegan que nunca recibieron un aviso sobre el podcast hasta su lanzamiento.

Quentin le dijo al Daily Mail: «Ella no se comunicó con nosotros, ni una sola vez. ¿Por qué no se comunican con las víctimas?». Dogmatizan que Keith es culpable del crimen y que fueron testigos físicos de dicho crimen.

Una declaración a la revista estadounidense TMZ en nombre de Tenderfoot TV y Big City TV, alega que el equipo de producción de The System hizo múltiples intentos de comunicarse con los hermanos Reeves y que en ese momento, decidieron no compartir su historia y solicitaron que ya no los contactaran.

Tenderfoot & Big City TV dicen que respetaron la decisión de los hermanos y les dieron privacidad, y agregaron que si lo han reconsiderado, amen de una charla para escuchar el podcast en cualquier momento.

Con Información de TMZ