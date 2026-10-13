Noé presenta “(MI) pentagrama”, su nuevo EP de cinco canciones

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Santo Domingo, RD, octubre 2026. El cantante y compositor dominicano Noé presenta “(MI) pentagrama”, un EP de cinco canciones que reúne experiencias, emociones y momentos de una etapa particular de su vida, mientras refleja una evolución en su manera de crear y entender la música.
El proyecto llega como una obra completa, sin estar encabezado por un sencillo específico. Antes de su lanzamiento, Noé dio a conocer “nuevo dí(A)” y “(C)orro”, canciones que sirvieron como adelanto de la propuesta y que ahora forman parte del universo de “(MI) pentagrama”.
El título del EP refleja la relación profundamente personal que Noé mantiene con la música. Las cinco canciones funcionan como fragmentos de una etapa de su vida. También como distintas expresiones de experiencias, emociones y situaciones que han influido en su manera de crear. El pentagrama, como espacio donde la música toma forma, representa también ese proceso de convertir en canciones aquello que resulta difícil expresar de otra manera.
Noé comenzó a escribir canciones a los 17 años, motivado por una búsqueda personal: crear y escuchar la música que alguna vez necesitó encontrar.
Desde entonces, ha desarrollado una propuesta vinculada al pop alternativo, desde la que aborda experiencias tan cotidianas como el deseo, los encuentros, las despedidas, la nostalgia y los cambios que acompañan la vida.
Su recorrido discográfico incluye “Sol y Lluvia” (2018), “Con Las Olas” (2019) y “Reloj de Arena” (2020), además de presentaciones en espacios como M33, Microteatro y Casa de Teatro, escenarios que han acompañado diferentes momentos de su desarrollo artístico.
Noé explora sus emociones y evolución musical
Uno de ellos fue el live session “¡LLÉGALE! Vol. II”, realizado en Casa de Teatro tras un período dedicado a sus estudios universitarios. En aquella presentación, Noé retomó el contacto con el público, compartió parte de su repertorio. Asimismo, presentó composiciones inéditas que posteriormente continuarían su proceso de producción.
Notas relacionadas
Con “(MI) pentagrama”, esa evolución se extiende también al trabajo detrás de las canciones. El artista ha fortalecido sus capacidades como compositor, productor y arreglista vocal, asumiendo una participación más activa en el proceso de creación y construcción del proyecto.
Su inspiración, sin embargo, permanece ligada a lo cotidiano. Noé encuentra material para sus canciones en las cosas que ve, siente, vive y escucha. Para él, crear parte de estar atento a lo que ocurre alrededor y reconocer en esas experiencias aquello que puede convertirse en música.
“(MI) pentagrama” se convierte así en una fotografía de una etapa particular de su vida y, al mismo tiempo, en una muestra del camino que Noé continúa construyendo como artista: uno en el que la experiencia personal, la composición y el trabajo de producción convergen para darle forma a una voz propia.
El EP “(MI) pentagrama” ya está disponible en plataformas digitales.
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