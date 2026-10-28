Noah Wyle se lleva el título de hombre más sexy del mundo en 2026

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El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie médica The Pitt, recibió el reconocimiento de la revista PEOPLE a los 55 años. El intérprete admitió que la noticia lo tomó por sorpresa y que inicialmente pensó que se trataba de una broma.
La publicación destacó su «intensidad cautivadora» y su «aspecto de galán de cine» al anunciarlo como el hombre vivo más sexy del mundo en 2026.
En una entrevista con la revista, Wyle contó que no imaginaba recibir una distinción de este tipo. Según PEOPLE, su esposa, Sara, de 46 años, lo ayudó a aceptar el reconocimiento.
El actor explicó que ella considera que su forma de ser y su papel como padre y esposo también merecen reconocimiento. Esa valoración terminó convenciéndolo de que podía aceptar el título.
Notas relacionadas
De ER a The Pitt
Wyle alcanzó la popularidad televisiva con su interpretación de John Carter en ER, conocida en español como Urgencias. En esa producción dio vida a un estudiante de medicina que luego se convirtió en médico y compartió pantalla con actores como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.
Su trabajo en la serie le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy.
Años después, el intérprete regresó a las historias médicas con The Pitt, de HBO. En esta producción encarna al doctor Michael «Robby» Robinavitch, un médico adjunto cuya historia transcurre en un entorno hospitalario.
Su actuación en las dos primeras temporadas le ha dado nuevos reconocimientos. En 2026 ganó el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática de televisión. También obtuvo dos premios Emmy consecutivos en la categoría de mejor actor en una serie dramática, correspondientes a 2025 y 2026.
La tercera temporada de The Pitt tiene previsto estrenarse en enero de 2027.
Una distinción desde 1985
PEOPLE entrega cada año, desde 1985, el título del hombre vivo más sexy del planeta. A lo largo de su historia, la revista ha distinguido a figuras del entretenimiento como el cantante John Legend y los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington e Idris Elba.
Con este reconocimiento, Wyle suma una nueva distinción a su trayectoria, marcada por sus papeles en dramas médicos y sus recientes premios por su trabajo en televisión.
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