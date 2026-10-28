Noah Wyle se lleva el título de hombre más sexy del mundo en 2026

El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie médica The Pitt, recibió el reconocimiento de la revista PEOPLE a los 55 años. El intérprete admitió que la noticia lo tomó por sorpresa y que inicialmente pensó que se trataba de una broma.

La publicación destacó su «intensidad cautivadora» y su «aspecto de galán de cine» al anunciarlo como el hombre vivo más sexy del mundo en 2026.

En una entrevista con la revista, Wyle contó que no imaginaba recibir una distinción de este tipo. Según PEOPLE, su esposa, Sara, de 46 años, lo ayudó a aceptar el reconocimiento.

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El actor explicó que ella considera que su forma de ser y su papel como padre y esposo también merecen reconocimiento. Esa valoración terminó convenciéndolo de que podía aceptar el título.