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La canción «Dame Hombro», del artista urbano dominicano Bulin 47, sigue conquistando las redes sociales. Esta vez, las candidatas de Cuba, Letonia, Serbia y Curazao en Miss Universe se sumaron al popular baile durante las actividades del certamen en Puerto Rico.

El ritmo dominicano continúa traspasando fronteras y conquistando nuevos públicos. La canción «Dame Hombro», de Bulin 47, se convirtió en parte de la diversión de varias participantes de Miss Universe 2026.

El video fue publicado por la representante de Cuba, Mia Dio, en su cuenta de TikTok, donde mostró a las candidatas disfrutando de la popular coreografía.

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Misses bailan al ritmo de Bulin 47

Las representantes de varios países se sumaron al trend viral de «Dame Hombro»:

La escena llamó la atención por la espontaneidad y el entusiasmo de las participantes, quienes demostraron que la música urbana dominicana también tiene espacio entre las actividades de entretenimiento del concurso internacional.

«Dame Hombro» sigue conquistando las redes sociales

El trend se expande en las plataformas digitales

El fenómeno de «Dame Hombro», impulsado por Bulin 47 y Kevin Wai, continúa expandiéndose en las plataformas digitales.

El trend ha atraído a figuras dominicanas como la primera dama, Raquel Arbaje, además de otras personalidades que se han sumado a la dinámica.

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Incluso, el fenómeno ha alcanzado contenidos internacionales creados con inteligencia artificial, como videos protagonizados por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La popularidad del baile confirma el alcance de la música dominicana en las redes sociales, donde los retos virales se convierten en una forma de conectar culturas y generar entretenimiento.

El fenómeno “Dame Hombro”, que popularizó el artista dominicano Bulin 47, continúa ganando atención fuera de República Dominicana. Ahora llega a Estados Unidos de la mano del comediante Druski, quien ha impulsado su difusión y presencia en las conversaciones de las redes sociales.

La frase, que ha llamado la atención por su forma particular de utilizarse y su toque de humor, ha logrado conectar con el público. En especial, entre los usuarios de plataformas digitales. Su popularidad ha crecido gracias a videos, publicaciones y reacciones que han hecho que cada vez más personas conozcan esta tendencia.

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La participación de Druski representa una nueva oportunidad para que el contenido de Bulin 47 llegue a otros públicos, especialmente en el mercado estadounidense, donde las redes sociales permiten que expresiones, bailes y ocurrencias de artistas latinos alcancen mayor difusión.