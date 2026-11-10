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Europa.- El cantante, compositor y productor Neycom presenta su nuevo sencillo titulado “Uh Ayeh”, una propuesta musical enmarcada en el género afrobeat, asegura que marcará un antes y un después en su trayectoria artística.

El tema, de su propia autoría y producción, llega como un lanzamiento en solitario y cuenta con un videoclip oficial producido por Outerspace, bajo la dirección de Guillermo Hombrados y Álvaro Corredoira.

Sobre la historia que inspira esta canción, Neycom explica que gira alrededor de los hombres que al inicio de una relación comparten momentos inolvidables con su pareja y que con el tiempo se van olvidando de los pequeños detalles.

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Este lanzamiento en solitario cuenta con un videoclip oficial producido por Outerspace.

Nuevos sonidos y raíces caribeñas

“Uh Ayeh” representa una nueva etapa en la evolución musical del artista, quien busca explorar otros sonidos sin perder de vista sus raíces caribeñas.

En ese sentido, adelantó que sus próximos proyectos incluirán diversas fusiones entre el afrobeat y ritmos del Caribe, con los que pretende continuar desarrollando una identidad musical propia.

Trayectoria internacional de Neycom

Neycom, cuyo nombre real es Ray Jovier Franco de la Rosa, nació en República Dominicana y actualmente reside en Suiza, desde donde continúa impulsando su carrera internacional.

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Versatilidad en la música urbana

A lo largo de su trayectoria ha demostrado versatilidad en géneros como hip-hop, trap, reguetón, dembow y afrobeat. Entre sus proyectos musicales figuran Solo Joyas y Solo Joyas II.

Con este nuevo lanzamiento, el artista reafirma su interés de seguir experimentando con diferentes corrientes musicales y ampliar su presencia en la escena internacional.

¿Quién es Neycom?

Su nombre de pila es Ray Jovier Franco de la Rosa, pero se le conoce como Jovi El Neycom). Es un cantante, compositor y productor dominicano de música urbana.