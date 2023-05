Netflix cancela remake de “Rebelde” luego de dos temporadas

Fue el actor Sergio Mayer Mori quien confirmó que la plataforma de streaming decidió no dar continuidad a este proyecto.

Ciudad de México, México.- En enero del 2022 se estrenó en Netflix un remake de Rebelde, la popular telenovela mexicana que se volvió todo un fenómeno en 2004. El proyecto pintaba para ser todo un éxito, sin embargo, luego de un año y dos temporadas se confirmó que la plataforma de streaming decidió no continuar con el proyecto.

Fue el propio actor Sergio Mayer Mori, que interpreta a Esteban en la serie de Netflix, quien confirmó que no habrá una tercera temporada de Rebelde. No hay muchos detalles sobre la cancelación de esta producción pero parece que las críticas en contra fueron factor clave de esta decisión.

“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión”, contó el actor en entrevista para Hola México.

El remake de Rebelde en Netflix seguía la historia de la agrupación musical que se creó a principios de los 2000 en Elite Way School, incluso contaba con algunos personajes de la telenovela original tales como Celina y Pilar.

Sergio Mayer Mori compartió cuadro con Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo y aunque había grandes expectativas de su estreno, se volvió todo un fracaso.