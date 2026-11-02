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Natalia Lafourcade y Carlos Santana se unen en “Hermano”

Natalia Lafourcade y Carlos Santana unieron sus talentos en «Hermano», una canción con mensaje social que combina elementos del son jarocho y el rock. El tema, escrito junto a Edgar Barrera, llegó a las plataformas digitales el 29 de octubre bajo el sello Sony Music Latin.

Marianny Valdez
Natalia Lafourcade y Carlos Santana durante la presentación de su colaboración musical «Hermano».
Natalia Lafourcade y Carlos Santana colaboran por primera vez en el tema «Hermano».
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A tenor con los Premios Heat de Música Latina Estilo Jalisco que tiene lugar en este estado mexicano, Natalia Lafourcade una de las más importantes cantautoras latinoamericanas del siglo XXI, acaba de entregar al mundo, a través de las redes y plataformas streaming, un nuevo tema, escrito con Edgar Barreras, en el que fusionan el son jarocho con los riff de guitarra prima, rockera, que caracterizan a esa leyenda que es Carlos Santana.

Dada a dejar impronta con leyendas de la música Lafourcade antes ha entregado temas a dúo con Omara Portuondo, Juan Gabriel, Miguel Bosé, Leiva, Devendra Barnhart, Los Daniels o Kevin Johansen, por solo citar algunos, ahora lo hace con Carlos Santana con quien entrega un tema de honda raíz social que ha titulado “Hermano”

La colaboración entre ambos artistas llegó este 29 de octubre a través de Sony Music Latin. Y obviamente llama la atención por la rareza de un dúo de Natalia nada más y nada menos que con Santana.

La canción parece responder a puntos de vista que comparten ambos artistas mexicanos, Santana, aunque radicado en Estados Unidos desde hace años, es nacido en Autlán de Navarro, en Jalisco, departamento desde el cual se escribe esta nota.

Natalia Lafourcade estrena «Hermano», una colaboración con Carlos Santana

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La canción de ambos habla de la violencia, los miedos y de cómo nos hemos ido olvidando de tratar a los demás como personas.

Natalia Lafourcade, nativa de Veracruz, ha ganado 5 Grammy Awards y también 20 premios Grammy Latino a lo largo de su trayectoria, lo que la posiciona como la artista femenina más galardonada en la historia de los Latin Grammy.

Carlos Santana, una real leyenda y veterano de la música latina, quien impuso en Estados Unidos y el mundo su inconfundible sonido en la guitarra, ha ganado 10 Grammy Awards y 3 Grammy Latinos.

Por Alfonso Quiñones

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