El exponente de música urbana Musicólogo El Libro confesó que no sintió celos cuando su expareja la empresaria y modelo Ana Carolina, dio a conocer que estaba en una nueva relación.

«Eso no me provoco ningún tipo de celos. Recuerda que esa persona no se quedó soltera porque ella quería, sino porque fue porque yo quise», expresó durante una entrevista en el programa Pamela Todo un Show.

El artista aseguró que él fue quien terminó la relación, por lo que no le afecta que su ex mujer esté en una nueva relación.

Ana Carolina presentó a su nueva pareja sentimental, diez años menor que ella, a inicios del mes de cidiembre de 2022. Desde entonces, a la pareja se le ha visto muy compenetrada en las redes sociales.

Meses antes, Ana Carolina anunció su separación definitiva del intérprete urbano Musicólogo “El Libro”, mediante un comunicado de prensa, tras casi siete años de matrimonio.

Ana Carolina, madre de dos hijos junto a Musicólogo, explicó que fue una decisión basada en el amor y el respeto que se tienen al tiempo que pidió la discreción y respeto tanto a la prensa como a sus seguidores.

Del mismo modo, la también modelo aclaró que el divorcio no se debe a una infidelidad y confirmó que ya no le dará una nueva oportunidad a su aún esposo, negando así cualquier posibilidad de reconciliación.