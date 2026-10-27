Isle of Light 2027 anuncia su cartelera musical

Santo Domingo.- El festival Isle of Light 2027 anunció su cartelera musical para el próximo 6 de marzo. El evento se celebrará en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Souci, con artistas internacionales y talento dominicano.

Entre los principales atractivos figuran Latin Mafia, el argentino Milo J y la cantautora mexicana Julieta Venegas. Los artistas encabezan una programación que combina distintos géneros y generaciones.

La cartelera también incluye a la banda estadounidense 311 y al grupo irlandés Kneecap. A ellos se suman la chilena Akriila, Cannons, DRAMA, French Braids, Little Jesus, Midnight Generation, Simon Grossmann y Sinego, entre otros.

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Line up de Isle of Light

Bocatabú regresa a los escenarios

Uno de los anuncios más destacados del Isle of Light 2027 es el regreso de Bocatabú. La agrupación dominicana volverá a reunirse después de diez años, en uno de los momentos más esperados por el público local.

La representación dominicana también contará con Brian Cid, Lena Dardelet y Folies. Además, Letón Pé presentará La Goloteka, una propuesta musical que formará parte de la programación.

Isle of Light incluirá arte y experiencias

El festival ofrecerá tres escenarios y diversas opciones para los asistentes. La experiencia incluirá áreas gastronómicas, un mercado de artesanía e instalaciones artísticas e interactivas.

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También regresará NOMAD Station, un espacio dedicado a las experiencias audiovisuales inmersivas.

La organización informó que todavía quedan artistas por anunciar. Entre las incorporaciones pendientes figuran los ganadores de El Spotlight, una iniciativa de Radio Bizarro.

Con esta edición, Isle of Light apuesta nuevamente por reunir propuestas internacionales y talento dominicano en una jornada dedicada a la música y la cultura contemporánea.

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Los detalles sobre las entradas y las próximas novedades estarán disponibles en los canales oficiales del festival.