«Amargue Sessions» Vol. 1.  Más amargados» Lo nuevo de La Oreja Media Group

Santo Domingo, R.D. – «Amargue Sessions» Vol. 1″, más amargados» es una versión con voces de su primer disco instrumental “Amargue Sessions” donde ahora agregaron más artistas como Pavel Núnez, Badir, Cruzmonty y Pirou que desde sus respectivos estilos le inyectan con sus voces, un nuevo color y energía a esta producción.

La producción musical está compuesta por canciones tituladas como “Que Confusión”, “Mía”, “Tres Amores”, “Sabor a mí”, entre otras, cada una de estas obras con ritmo musical único con lo más puro del Jazz en su mayor esplendor.

Entre los músicos que participan se encuentra en el piano el gran músico, autor de los arreglos de estas obras musicales, Gustavo Rodríguez, mientras que su hijo que lleva su mismo nombre hizo el bajo, en la batería se lucen Otoniel Nicolás y Carlos Roberto Herrand Pou (Cabeto), luego en la percusión Edgar Zambrano.

Dentro de la producción del álbum, el ingeniero de grabación ha sido Gonzalo Maspons, el ingeniero de mezcla Joel Berrido y el ingeniero de masterización, Alex Psaroudakis y en el diseño gráfico de la portada se ha lucido Francisco Rosario.

«`Estaremos lanzando semanalmente un vídeo performance de cada canción hasta llegar al lanzamiento del Vol. 2» explicó Porfirio Pina por parte de La Oreja Media Group quien además destacó el trabajo visual hecho por el experimentado Luis Gómez Films y la dirección de arte de Lia Miranda contando con el apoyo de su productora RESOLTO liderada por Elka Núñez.

Para completar esta obra tan elaborada, los arreglos del álbum fueron hechos por el mismo Gustavo y la producción musical de Gustavo Rodríguez, Alexis Brugal y Porfirio Pina para La Oreja Media Group, Inc., quienes eligieron a Gustavo para darle vida a este proyecto.

«Este álbum se realizó con el propósito de revivir el sonido de Jazz-Piano Bar de la ciudad de New York y plasmarlo al estilo actual» manifiesta el artista oriundo de la República Dominicana.

Cada parte de “Amargue Sessions” ha sido meticulosamente planeada y realizada, es por esto que cada uno de los que fueron parte lograron un gran trabajo en cada pieza musical.

Sobre los artistas en “Amargue Sessions”:

Pavel Núñez es uno de los cantautores más importantes de la República Dominicana de los últimos 20 años. Posee una carrera llena de éxitos y reconocimientos que van desde 4 nominaciones al Latin GRAMMY®, incluida en este 2022 por su álbum «Trópico» como «Mejor Álbum Tropical Contemporáneo», hasta 11 premios Soberano en la República Dominicana, entre otros reconocimientos.

Badir, es un cantautor dominicano, poseedor de una voz cálida que cautiva al interpretar sus historias vividas por lo que lo han denominado “El Bohemio de la nueva generación”. En su corta carrera ha logrado colaboraciones importantes con artistas de la talla de Milly Quezada, José Alberto el Canario, Wason Brazoban, Pavel Núñez; Techy Fatule, entre otros. Éxitos como: «No Entiendo», «Regálame un Minuto Más», «Duele Que Me Duela»; «Yo No Tengo La Culpa» y «Felicidades» (este último alcanzando la posición número uno en la República Dominicana); han logrado su pegada en el circuito de cantautores y bohemios.

Pirou es cantante y actriz, ligada al mundo del blues y el jazz; con una trayectoria musical impecable de la mano de grandes artistas como Sandy Gabriel, Esar Simó y Corey Allen; tuvo en el 2020 el honor de ser la única dominicana en el proyecto “Un nuevo comienzo” del muy afamado trompetista puertoriqueño Luis Perico Ortiz.

Cruzmonty es un cantautor, productor musical y actor dominicano. Ha escrito canciones para artistas como Menudo, Kat De Luna, Milly Quezada, Joe Veras, entre otros. Ex-Vocalista de Taxi Amarillo y es la voz principal del Trio Mi Amorch. Actualmente es uno de los actores que participan en el musical «Mariposas De Acero».

Gustavo Adolfo Rodríguez Zorrilla, es pianista de jazz, productor, arreglista, director musical y profesor de música. Co-Fundador del Departamento de Música Moderna del Conservatorio Nacional de Música en 1992 y de la escuela “Jazz y Más” en 1999. Estudió en The Grove School of Music, Los Angeles, California USA. Se graduó del Keyboard Instruction Program (KIP) en 1987, luego 1988 del Recording Engineer Major (REM) y Composing and Arranging Program (CAP) en 1989.

Ha sido compositor de los Soundtrack de películas dominicana como “Junior”, “Playball”, “Al fin y al cabo”, “Mi Angelito Favorito”. También, fue director musical de “Al final del arcoiris (2017); “El Regreso del Mago de Oz” presentado en el Teatro Nacional y ganador del Premio Casandra en 1996.

Actualmente ejerce como profesor en la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo, República Dominicana.

