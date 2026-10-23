Muere a los 93 años Tom Skerritt, estrella de ‘Alien’ y ‘Top Gun’

Una carrera de más de seis décadas

Skerritt nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. En 1951 se incorporó a la Fuerza Aérea estadounidense, antes de iniciar su carrera en la actuación.

Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa y comenzó a formarse como actor mediante su participación en pequeñas obras de teatro.

Su debut en la gran pantalla llegó en 1962 con la película bélica War Hunt (El que mató por placer), en la que compartió créditos con Robert Redford y Sydney Pollack. Su experiencia en producciones de temática militar también le abrió las puertas a series como Combat! y The Virginian.

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Uno de los papeles que impulsó su carrera fue el del cirujano militar Duke Forrest en MASH*, la comedia negra dirigida por Robert Altman en 1970 y ambientada durante la guerra de Corea.

Sus papeles en ‘Alien’ y ‘Top Gun’

En 1979, Skerritt interpretó al capitán Dallas en Alien, la película de ciencia ficción y terror que se convirtió en una de las producciones más reconocidas de su trayectoria.

Años después, formó parte del elenco de Top Gun, estrenada en 1986 y protagonizada por Tom Cruise. En esa película encarnó al comandante Mike «Viper» Metcalf, instructor de los pilotos de combate.

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Su trabajo también destacó en la televisión. En 1993 ganó el premio Emmy al mejor actor principal en una serie dramática por su interpretación del sheriff Jimmy Brock en Picket Fences, producción reconocida por la crítica durante esa década.

Su vida familiar

A Skerritt le sobreviven su tercera esposa, Julie Tokashiki, y sus cinco hijos: Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko.

Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, el actor dejó una huella en el cine y la televisión gracias a sus participaciones en producciones de distintos géneros.