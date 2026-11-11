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El actor estadounidense Stacy Keach, reconocido por sus interpretaciones en teatro, cine y televisión, murió el martes 10 de noviembre a los 85 años. Falleció en la residencia familiar de Magdalenka, Polonia, según informó su esposa, Malgosia Keach.

El intérprete enfrentaba una afección cardíaca grave y una insuficiencia cardíaca, tras una «larga y difícil lucha», explicó su esposa en un comunicado enviado a la revista People.

«Stacy partió de este mundo en paz», expresó Malgosia. También destacó la fortaleza con la que su esposo enfrentó la enfermedad y describió su trayectoria como una muestra de determinación y resiliencia.

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La esposa del actor recordó tanto su legado artístico como su papel dentro de la familia. «No solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia», manifestó.

Interpretó al detective Mike Hammer

Una trayectoria que comenzó en el teatro

Stacy Keach nació en 1941 en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Era hijo del director teatral Stacy Keach Sr. y de la actriz Mary Cain. Se crio principalmente en Los Ángeles y comenzó su carrera artística en 1964, cuando interpretó a Hamlet en Central Park.

Primeros pasos en el teatro

Durante sus primeros años desarrolló una destacada trayectoria teatral. Participó en montajes de obras como:

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King Lear.

The Crucible.

Frost/Nixon.

Death of a Salesman.

Indians.

Su actuación en Indians le valió una nominación al premio Tony como mejor actor protagonista en una obra de teatro, en 1969.

Keach también recibió elogios por sus interpretaciones de personajes de William Shakespeare. El crítico Clive Barnes, de The New York Times, lo describió como «uno de los grandes Hamlet de nuestro tiempo».

Su paso por el cine y la televisión

En la década de 1970, Keach amplió su carrera hacia el cine. Trabajó con reconocidos directores y participó en producciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

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Entre sus primeras películas figuran Brewster McCloud (1970), de Robert Altman; Fat City y The Life and Times of Judge Roy Bean (1972), ambas dirigidas por John Huston; y The Duellists (1977), debut cinematográfico de Ridley Scott como director.

También participó en Up in Smoke (1978), primera película de Cheech y Chong, donde interpretó al sargento Stedanko. Posteriormente retomó ese personaje en Nice Dreams (1981).

Uno de sus papeles televisivos más reconocidos fue el del detective privado Mike Hammer, en la serie Mickey Spillane’s Mike Hammer, transmitida por CBS entre 1984 y 1987.

Esta interpretación le consiguió una nominación al Globo de Oro en 1985. Más adelante retomó el personaje en The New Mike Hammer y Mike Hammer: Private Eye, además de protagonizar varias películas para televisión.

Su carrera también incluyó participaciones en otras producciones televisivas:

Titus (2000-2002).

Prison Break (2005-2017).

Man with a Plan.

The Blacklist.

Blue Bloods.

Además, prestó su voz para seis episodios de Los Simpson y narró más de 220 episodios del programa documental American Greed.

Sus últimas películas y legado

Keach mantuvo su actividad cinematográfica durante las décadas siguientes. Participó en películas como W. (2008), de Oliver Stone; The Bourne Legacy (2012); Nebraska (2013), de Alexander Payne; y Sin City: A Dame to Kill For (2014), de Robert Rodriguez.

Su último trabajo cinematográfico mencionado en el comunicado biográfico fue Jay Kelly (2025), dirigida por Noah Baumbach.

En su vida personal, estuvo casado con Malgosia Keach, con quien tuvo a sus hijos Karolina y Shannon Keach. También le sobreviven sus nietos.