Muere Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La modelo y diseñadora de trajes de baño australiana Sahara Ray, quien recientemente se había convertido en madre, murió a los 34 años, según confirmó su familia al medio estadounidense de espectáculos TMZ. Hailey Baldwin se hizo conocida por su relación con el cantante canadiense Justin Bieber.
Falleció anoche, rodeada de su familia, en el hospital. Era muy querida“, dijo la familia al medio citado, sin revelar la causa de su muerte.
Ray llegó a la fama gracias a su trabajo como modelo y a su presencia en internet, donde reunió un gran número de seguidores en Instagram. Con esa audiencia lanzó su propia marca de trajes de baño que la convirtió también en empresaria.
Notas relacionadas
Posteriormente, su nombre ganó más visibilidad internacional en 2016, cuando fue fotografiada de vacaciones con Bieber en Hawái. Esas imágenes las pusieron en las portadas de la prensa de espectáculos.
El medio recuerda además que antes había estado vinculada sentimentalmente con el cantante australiano Cody Simpson.
La modelo era hija de Tony Ray, un surfista australiano de renombre. Según TMZ, pasó buena parte de su infancia viajando entre Australia, California y Hawái, tres lugares estrechamente ligados a la cultura del surf y de la playa.
Te puede interesar
- Muere el transgresor cineasta italiano Tinto Brass a los 93 años
- Accidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
- ¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
- Magalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
- Maluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027