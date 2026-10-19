Muere Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber

La modelo y diseñadora de trajes de baño australiana Sahara Ray, quien recientemente se había convertido en madre, murió a los 34 años, según confirmó su familia al medio estadounidense de espectáculos TMZ. Hailey Baldwin se hizo conocida por su relación con el cantante canadiense Justin Bieber.

Falleció anoche, rodeada de su familia, en el hospital. Era muy querida“, dijo la familia al medio citado, sin revelar la causa de su muerte.

Ray llegó a la fama gracias a su trabajo como modelo y a su presencia en internet, donde reunió un gran número de seguidores en Instagram. Con esa audiencia lanzó su propia marca de trajes de baño que la convirtió también en empresaria.