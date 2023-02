Muere Raquel Welch, mito erótico de Hollywood, a los 82 años

Santo Domingo.- Raquel Welch, uno de los símbolos de la belleza más internacionales de Hollywood ha fallecido este miércoles a los 82 años, según ha confirmado su agente a la agencia AFP. La actriz, quien fue conocida durante su carrera con el apodo de El cuerpo, saltó a la fama a la mitad de los años 60 gracias a cintas que la convirtieron en un símbolo sexual en todo el mundo. Welch, quien tenía orígenes bolivianos, murió después de sufrir una breve enfermedad, aseguraron sus familiares al medio de espectáculos TMZ, el primero en dar a conocer la noticia.

A pesar de tener más de 30 películas y medio centenar de programas de televisión en su filmografía, Welch se hizo famosa por la película, Un millón de años B.C., estrenada en 1966. La actriz actuó en aquella producción británica como una cavernícola que lucía un pequeño bikini color beige. Su aparición en aquella cinta de fantasía dirigida por Don Chaffey se convirtió durante décadas en una icónica imagen que robó suspiros a los espectadores de todo el

Aquella cinta la lanzó a la fama. “Cuando miro atrás lo único que pienso es: ¿Acaso no fui solo una chica con mucha suerte que se tropezó con unas circunstancias disparatadas?”, confesó hace algunos años en una conversación con Los Angeles Times en la que repasó su carrera. Antes de convertirse en el póster de una de las actrices más reconocidas de Hollywood, la actriz había aparecido desde 1964 en algunos programas televisivos con papeles sin importancia y apenas con diálogos.

Otras películas de Welch

Aquel año, 1966, Welch apareció en otra película que la ayudó a cimentar su paso por Hollywood. Se trata de Fantastic Voyage (Viaje alucinante), dirigida por Richard Fleischer, el director que se había hecho un nombre llevando a la pantalla épicas aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino y, años después, Soylent Green. En la cinta, un científico logra reducir un submarino con una tripulación a bordo que es inyectado en su torrente sanguíneo para salvarle la vida. Secuencias de la cinta fueron utilizadas durante décadas como introducción a la anatomía humana en las escuelas. Welch interpretaba a la asistente del hombre de ciencia.

Jo-Raquel Tejeda, el nombre real de Welch, nació en Chicago en 1940. Su madre era estadounidense, pero su padre era originario de Bolivia. La actriz siempre se sintió orgullosa de sus orígenes latinos. En 2002, en el que fue su primer viaje al país sudamericano de sus raíces, recibió un premio por su trayectoria y visitó a algunos familiares. “Siempre había existido en mi corazón la intención de venir y ahora que vine estoy feliz”, dijo Welch en la ciudad de Santa Cruz.

Welch reconoció a The New York Times que uno de los primeros consejos tempranos que recibió fue el de evitar explotar su lado latino para no encasillarse. Entonces, Hollywood no era el mejor sitio para subrayar la diversidad. Así que por mucho tiempo, Welch evitó este tipo de papeles. Esto le provocó un “vacío”, según confesó al diario estadounidense en 2002. En los últimos años de su trayectoria, la actriz corrigió el rumbo y encarnó a varias latinas en su trabajo televisivo.