Muere Komanche a los 30 años: quién era el streamer salvadoreño

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como Komanche, fue encontrado sin vida a los 30 años en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, México, según confirmaron su representante y medios de comunicación.

Hasta el momento, las causas de su muerte no se han dado a conocer oficialmente. Los primeros reportes indican que no se observaron signos visibles de violencia en el lugar. Las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

¿Quién era Komanche?

Nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, Komanche se convirtió en una figura reconocida de la comunidad de creadores de contenido en español gracias a sus transmisiones de videojuegos y sus colaboraciones con otros streamers.

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Uno de los proyectos que impulsó su popularidad fueron los Squid Craft Games, una competición basada en Minecraft que organizó junto a Auronplay y Rubius. El evento reunió a creadores de España y Latinoamérica y se convirtió en uno de los encuentros más conocidos del streaming hispanohablante.

La competición obtuvo reconocimiento en los premios ESLAND, que distinguen a creadores y proyectos vinculados con la comunidad de streaming en español.