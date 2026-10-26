Muere Komanche a los 30 años: quién era el streamer salvadoreño

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El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como Komanche, fue encontrado sin vida a los 30 años en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, México, según confirmaron su representante y medios de comunicación.
Hasta el momento, las causas de su muerte no se han dado a conocer oficialmente. Los primeros reportes indican que no se observaron signos visibles de violencia en el lugar. Las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.
¿Quién era Komanche?
Nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, Komanche se convirtió en una figura reconocida de la comunidad de creadores de contenido en español gracias a sus transmisiones de videojuegos y sus colaboraciones con otros streamers.
Uno de los proyectos que impulsó su popularidad fueron los Squid Craft Games, una competición basada en Minecraft que organizó junto a Auronplay y Rubius. El evento reunió a creadores de España y Latinoamérica y se convirtió en uno de los encuentros más conocidos del streaming hispanohablante.
La competición obtuvo reconocimiento en los premios ESLAND, que distinguen a creadores y proyectos vinculados con la comunidad de streaming en español.
Notas relacionadas
Su relación con Ibai y La Velada del Año
Komanche también estuvo vinculado al entorno de Ibai Llanos y sonó como posible participante de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer español.
Sin embargo, su participación no llegó a concretarse después de que anunciara anticipadamente información sobre el combate, según reportes publicados sobre el caso.
Había hablado públicamente sobre salud mental
A lo largo de su trayectoria, Komanche compartió experiencias personales relacionadas con su salud mental y las dificultades que enfrentó durante distintas etapas de su vida. También habló sobre el impacto de las críticas y el acoso en internet.
Tras conocerse la noticia, varios creadores de contenido expresaron sus condolencias y recordaron públicamente sus problemas personales. Su representante, Byron Reyes, también publicó un mensaje en el que advirtió sobre las consecuencias del acoso: «El bullying a cualquier escala no es un juego».
No obstante, hasta el momento no se ha confirmado que los problemas de salud mental o el acoso estén relacionados con la causa de su muerte. Las circunstancias del fallecimiento deberán esclarecerse mediante la investigación correspondiente.
La noticia ha generado numerosas reacciones entre seguidores y creadores de contenido, que han recordado la trayectoria de Komanche y su participación en algunos de los eventos más populares del streaming en español.
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