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La cantante española falleció este jueves en Madrid, apenas ocho días después de anunciar que padecía un cáncer neuroendocrino y que se sometería a quimioterapia.

La música española está de luto tras el fallecimiento de la cantante Helena Bianco, reconocida por ser la voz principal del histórico grupo Los Mismos y por una trayectoria artística que abarcó más de cinco décadas.

La intérprete murió este jueves 12 de noviembre de 2026, a los 78 años, en Madrid, después de enfrentar un cáncer neuroendocrino que había hecho público pocos días antes de su muerte.

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La noticia fue confirmada por su hermano, Alberto Vázquez, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una imagen junto a la artista y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

«Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti», escribió Vázquez al comunicar la pérdida de su hermana, provocando numerosas reacciones de seguidores y personas vinculadas al mundo artístico.

La enfermedad y sus últimos mensajes

El pasado 4 de noviembre, Helena Bianco comunicó a través de sus redes sociales que atravesaba un delicado momento de salud

El fallecimiento se produjo apenas ocho días después de que Bianco informara públicamente sobre su diagnóstico de cáncer y anunciara la cancelación de sus compromisos musicales para concentrarse en su tratamiento médico.

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Había anunciado que padecía un cáncer agresivo

El pasado 4 de noviembre, Helena Bianco comunicó a través de sus redes sociales que atravesaba un delicado momento de salud y que debía hacer una pausa en su carrera artística para someterse a un tratamiento de quimioterapia.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque la cantante mantenía una relación cercana con su público y continuaba vinculada a distintas actividades musicales.

Posteriormente, su hermano Alberto Vázquez ofreció detalles sobre la enfermedad durante una intervención en el programa televisivo Y ahora Sonsoles, donde explicó que se trataba de un cáncer neuroendocrino, al que describió como especialmente agresivo y resistente a los tratamientos.

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Según sus declaraciones, el diagnóstico había sido recibido meses antes y la familia había estado acompañando a la artista durante el proceso médico.

El 10 de noviembre, dos días antes de su fallecimiento, la cantante volvió a dirigirse a sus seguidores para agradecer las muestras de solidaridad, cariño y preocupación que había recibido desde que hizo pública su enfermedad.

«Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa», expresó en aquella comunicación.

La artista también manifestó su agradecimiento a sus amigos, compañeros de profesión, medios de comunicación y personas que le habían enviado mensajes de apoyo.

Su trayectoria musical con Los Mismos

Helena Bianco, cuyo nombre de nacimiento era Elena Vázquez Minguela, nació el 6 de enero de 1948 en Valladolid, España. Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó su carrera artística a los 17 años, cuando se incorporó al grupo Los Mismos, una agrupación que alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1960 y 1970.

Como vocalista de la banda, se convirtió en una de las voces reconocibles del pop español de aquella época. El grupo consiguió posicionar varias canciones entre el público y formar parte de la música popular que acompañó a distintas generaciones.

Entre sus interpretaciones más recordadas figuran «El puente», «Voy a pintar las paredes con tu nombre» y «Ata una cinta alrededor del viejo roble», temas que contribuyeron a consolidar su reconocimiento en la industria musical española.

A finales de la década de 1970, Los Mismos se disolvió y Bianco continuó desarrollando su carrera como solista, manteniéndose vinculada a los escenarios y a diferentes proyectos musicales.

Su trayectoria no se limitó a los éxitos alcanzados con la agrupación, sino que también incluyó participaciones en programas de televisión, concursos musicales y presentaciones en distintos escenarios de España.

Su regreso a la televisión y triunfo en La Voz Senior

El triunfo televisivo de 2019

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2019, cuando participó en la primera edición de La Voz Senior en España, concurso musical dirigido a intérpretes mayores de 60 años.

Durante su audición interpretó «Una estrella en mi jardín», de Mari Trini, actuación que le permitió ingresar al equipo del cantante Pablo López.

A lo largo de la competencia, Bianco conquistó al público y a los entrenadores con interpretaciones de canciones como «Ayúdala», también de Mari Trini, y «Te extraño», de Olga Guillot.

Finalmente, se convirtió en la ganadora de la primera edición española del concurso, un reconocimiento que representó un nuevo impulso para su carrera y permitió que una generación más joven conociera su voz y su historia musical.

Su participación demostró que continuaba activa artísticamente y que conservaba la capacidad de conectar con el público a través de la interpretación.

Su último concierto y despedida

La ciudad de Valladolid, donde nació y comenzó su historia artística, también fue escenario de una de sus últimas presentaciones.

El pasado 7 de septiembre, Helena Bianco actuó junto a la Banda y el Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en una presentación celebrada en la Academia de Caballería.

La institución recordó posteriormente ese encuentro como el último concierto de la artista en su ciudad natal y destacó los vínculos que había construido con la comunidad musical, así como su cercanía y pasión por el escenario.

Tras conocerse su fallecimiento, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó sus condolencias y la recordó como una de las grandes voces de Valladolid.

También la Escuela Municipal de Música manifestó su pesar y destacó la trayectoria de más de seis décadas de la intérprete.

La familia pide donaciones en lugar de flores

Como parte de la despedida, Alberto Vázquez pidió a los seguidores, amigos y compañeros de profesión que no enviaran arreglos florales al tanatorio y que, en su lugar, realizaran donaciones en nombre de Helena Bianco a una fundación dedicada a apoyar a pacientes con tumores neuroendocrinos.

La petición busca que la muerte de la cantante también contribuya a dar visibilidad a esta enfermedad y a impulsar el apoyo a las personas que la padecen.

La despedida de la artista estaba prevista para este jueves en el Tanatorio Mémora de Majadahonda, en Madrid, y posteriormente en Valladolid, su ciudad natal.

Con su fallecimiento, España pierde a una intérprete que dejó una huella en la música popular, desde sus primeros éxitos con Los Mismos hasta su reconocimiento en La Voz Senior. Su voz y sus canciones permanecen como parte de la memoria musical de varias generaciones.