Muere a los 46 años Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Una trayectoria en la animación

A lo largo de su carrera, Bauza se convirtió en uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Además de interpretar a Bugs Bunny y al Pato Lucas, prestó su voz a personajes como Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky y el Correcaminos.

Su voz también formó parte de producciones como Space Jam y Looney Tunes Cartoons, así como de la película Coyote vs. Acme, estrenada recientemente.

Bauza recibió cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy por su trabajo en Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y The Adventures of Puss in Boots (Las aventuras del gato con botas).

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Además, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por su participación en Teen Titans Go! (Los jóvenes Titanes), Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons. También obtuvo una nominación por Daffy in Wackyland (Lucas en Wackyland).

Al momento de su fallecimiento, el actor se encontraba en la fase de preproducción de dos proyectos. Uno de ellos era Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, en el que interpretaría al Pato Lucas, mientras que en The Dragon Masters daría voz al personaje de Shogun King.