Muere a los 46 años Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

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Eric Bauza, reconocido actor de doblaje por dar voz a personajes emblemáticos de Looney Tunes, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, falleció a los 46 años, según informaron sus familiares a través de las redes sociales.
“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos, ha fallecido de forma repentina”, escribieron sus familiares en Instagram.
Según informó la revista Variety, que tuvo acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza murió el domingo a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.
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Una trayectoria en la animación
A lo largo de su carrera, Bauza se convirtió en uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Además de interpretar a Bugs Bunny y al Pato Lucas, prestó su voz a personajes como Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky y el Correcaminos.
Su voz también formó parte de producciones como Space Jam y Looney Tunes Cartoons, así como de la película Coyote vs. Acme, estrenada recientemente.
Bauza recibió cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy por su trabajo en Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y The Adventures of Puss in Boots (Las aventuras del gato con botas).
Además, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por su participación en Teen Titans Go! (Los jóvenes Titanes), Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons. También obtuvo una nominación por Daffy in Wackyland (Lucas en Wackyland).
Al momento de su fallecimiento, el actor se encontraba en la fase de preproducción de dos proyectos. Uno de ellos era Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, en el que interpretaría al Pato Lucas, mientras que en The Dragon Masters daría voz al personaje de Shogun King.
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