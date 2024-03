Muere creadora de programa infantil «Los Backyardigans»

La creadora del famoso programa infantil «Los Backyardigans» murió a los 72 años y la causa de su muerte aun no es revelada.

Su fallecimiento se confirmó por el escritor de animación Fracaswell Hyman, a través de publicaciones en redes sociales, donde compartió una imagen de Janice Burgess disfrutando en la playa.

El escritor explicó que conoció a Janice al principio de su carrera, cuando era guionista y jefe de Gullah Gullah Island, este manifestó que a Burgess le asignaron ser ejecutiva a cargo de la producción. Fracaswell aseguró que Janice arrasó con su ingenio de lengua ácida, sus vaporosos pañuelos Hermes y sus omnipresentes cigarrillos. En ese sentido, dijo que, en lugar de una supervisora, se convirtió en una amiga.

Como Janice creó Los Backyardigans y otros programas para niños

Janice Burgess nació en Pittsburgh y se graduó de la Universidad de Brandeis en 1973 y estudio historia de arte. Empezó su carrera en la televisión tras darse cuenta de que no disfrutaba viajar en “círculos artísticos”, lo cual la llevó a explorar nuevas trayectorias profesionales. Comenzó trabajando en servicios de elaboración para la estación de televisión WQED en su ciudad natal, ascendiendo posteriormente a posiciones en el Children’s Television Workshop, donde trabajó en programas como 3-2-1 Contact y Ghostwriter.

“Janice creó Los Backyardigans y dirigió innumerables programas para Nickelodeon, Sesame Workshop, Disney y Apple TV. Sus críticas de guiones e historias eran astutas, claras y constructivas, y se lo agradezco en verdad. Janice, María Pérez-Brown y yo desarrollábamos programas juntos, secreteábamos juntos y ¡cómo nos reíamos! Echaré de menos a mi querida amiga. Descanse en paz, cómo nos reíamos…”. Fracaswell Hyman

El desarrollo de su carrera en Nickelodeon comenzó como ejecutiva a cargo de producción para el canal Nick Jr. de Nickelodeon, división encargada de programas para niños a nivel preescolar. Aquí supervisó programas que se volvieron favoritos de varias generaciones de niños, como Las Pistas de Blue, La ventana de Allegra y Gullah Gullah Island.

Luego, en el 1998 inició un piloto para un espectáculo de títeres en vivo llamado Me and My Friends. Este proyecto no tuvo éxito, gente cercana a ella la animó para reformular el concepto, lo que finalmente se convirtió en su exitosa serie Los Backyardigans.

Los Backyardigans es un show apto para toda la familia

Muchos críticos sostienen que el show infantil de Los Backyardigans era un programa que podían disfrutar chicos y grandes. Tras haber terminado en 2013, muchas de las personas que vieron la serie en su infancia, ahora como adolescentes y jóvenes adultos, volvieron a popularizarla con memes de todo tipo protagonizados por sus personajes.