Muere cantante de country Toby Keith tras luchar contra un cáncer de estómago

El cantante de country Toby Keith falleció el lunes a los 62 años tras una batalla contra el cáncer de estómago.

«Toby Keith falleció en paz anoche, 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó con gracia y coraje. Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento«, dice un comunicado publicado en la página web y en las redes sociales de Keith.

Elaine Schock, publicista de Keith desde 2003, confirmó su muerte a CNN.

Le sobreviven su mujer, Tricia, y sus tres hijos, Shelley, Krystal y Stelen, según informó su publicista a CNN. También su madre y dos hermanos.

Keith reveló su diagnóstico de cáncer de estómago en 2022.

El cantante actuó en los People’s Choice Country Awards 2023 en septiembre y recibió el premio Country Icon.

Publicó su álbum de debut en 1993 y es conocido por éxitos como «Red Solo Cup» y «I Wanna Talk About Me«. Su canción de 2002 «Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)«, lanzada tras los atentados del 11S, le convirtió en un nombre muy conocido.

Cientos de conciertos

Keith dio cientos de conciertos para miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero, incluido en Afganistán e Iraq, así como en actos para los presidentes Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush.

A veces regalaba sillas de ruedas a veteranos heridos en sus conciertos.

Keith, que se considera demócrata de tercera generación, declaró a CNN en 2010 que su apoyo a los miembros de las fuerzas armadas no tenía nada que ver con la política.

«No hay nada político en apoyar a las tropas«, dijo.

En 2021, el entonces presidente Donald Trump concedió a Keith la Medalla Nacional de las Artes, que la Fundación Nacional de las Artes describe como «el más alto galardón otorgado a artistas y mecenas de las artes por parte del gobierno de Estados Unidos«.