Fallece Harold Greene, veterano presentador de noticias de Los Ángeles

El periodista y veterano presentador de noticias Harold Greene falleció el martes 3 de noviembre a los 82 años, según confirmó su hija, Courtney Greene, a través de una publicación en Facebook.

La hija del comunicador informó que su madre y ella estuvieron a su lado durante sus últimos momentos. También destacó el cariño que recibió de familiares, amigos y colegas a lo largo de su vida.

“Fue muy querido, y sabemos que muchos lo extrañarán”, expresó Courtney, quien invitó a sus seguidores a compartir fotografías y recuerdos del periodista. Además, adelantó que organizarán un homenaje después de las festividades.

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Greene desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación del sur de California. Comenzó su carrera como redactor, camarógrafo y productor en distintas redacciones de Los Ángeles, Santa Bárbara y San Diego. También contribuyó a la formación del equipo informativo de KCST-TV en San Diego.

En 1978 se incorporó a KABC, donde trabajó hasta 2000, con una pausa durante la cual exploró otras oportunidades profesionales. Posteriormente, en 2001, regresó a CBS Los Ángeles, estación en la que compartió pantalla con Pat Harvey durante siete años.