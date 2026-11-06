Fallece Harold Greene, veterano presentador de noticias de Los Ángeles

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El periodista y veterano presentador de noticias Harold Greene falleció el martes 3 de noviembre a los 82 años, según confirmó su hija, Courtney Greene, a través de una publicación en Facebook.
La hija del comunicador informó que su madre y ella estuvieron a su lado durante sus últimos momentos. También destacó el cariño que recibió de familiares, amigos y colegas a lo largo de su vida.
“Fue muy querido, y sabemos que muchos lo extrañarán”, expresó Courtney, quien invitó a sus seguidores a compartir fotografías y recuerdos del periodista. Además, adelantó que organizarán un homenaje después de las festividades.
Greene desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación del sur de California. Comenzó su carrera como redactor, camarógrafo y productor en distintas redacciones de Los Ángeles, Santa Bárbara y San Diego. También contribuyó a la formación del equipo informativo de KCST-TV en San Diego.
En 1978 se incorporó a KABC, donde trabajó hasta 2000, con una pausa durante la cual exploró otras oportunidades profesionales. Posteriormente, en 2001, regresó a CBS Los Ángeles, estación en la que compartió pantalla con Pat Harvey durante siete años.
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La presentadora recordó con aprecio su experiencia profesional junto a Greene y destacó los reconocimientos que obtuvo durante su carrera, entre ellos varios premios Emmy y tres premios Edward R. Murrow.
En 1999, el periodista recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a sus aportes a la televisión.
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