Muere a los 63 años la cantante argentina Roxana Amed

La cantante, compositora y productora argentina Roxana Amed falleció este domingo 25 de octubre, a los 63 años, Amed se encontraba atravesando una enfermedad, según informó People. La artista desarrolló una carrera vinculada al jazz contemporáneo latinoamericano y también se dedicó a la formación de nuevas generaciones de músicos.

Amed residía en Estados Unidos desde 2013, donde continuó con sus proyectos artísticos y su labor docente en la Universidad de Miami. Su trayectoria estuvo marcada por la fusión del jazz con la música popular argentina, el folclore sudamericano y la poesía.

El mensaje de despedida de su esposo

Tras conocerse la noticia, su esposo, Daniel Arano, compartió un mensaje en el que expresó el dolor por la pérdida y destacó las cualidades personales y artísticas de la cantante.

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“Despido hoy a mi mejor mitad. La más brillante, la más profunda, la más noble, sincera y apasionada, la de una entereza inquebrantable, de una generosidad infinita. Al amor de mi vida, la voz de mi corazón”, escribió.

Arano también recordó el compromiso de Amed con la música, sus colegas, los educadores y sus alumnos.

“Roxana, amor mío, no te voy a olvidar mientras viva y haré lo imposible para continuar con tu legado. Cambiaste mi mundo… y el de muchos. Como ella decía: Por más y mejor música. Siempre”, agregó.

Una trayectoria ligada al jazz latinoamericano

Nacida en Buenos Aires, Argentina, Roxana Amed construyó una propuesta musical que combinaba distintos géneros y exploraba nuevas formas de interpretar la música popular.

A lo largo de su carrera, obtuvo dos Premios Gardel y recibió dos nominaciones al Latin GRAMMY por sus producciones Ontology y Unánime.

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En 2025, la Fundación Konex le otorgó el Diploma al Mérito en la categoría de Solista de Jazz, un reconocimiento a su trabajo dentro de la música argentina.

Colaboraciones y últimos proyectos musicales

Entre sus trabajos destacados figuran los álbumes Limbo y Entremundos, realizados junto al músico argentino Pedro Aznar. También colaboró con el pianista Frank Carlberg en La sombra de su sombra, una producción inspirada en la poesía de Alejandra Pizarnik.

Otro de sus proyectos fue Becoming Human, desarrollado con el respaldo del programa New Jazz Works de Chamber Music America.

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En 2025, Amed presentó Todos los fuegos, publicado por Sony Music Latin. En este álbum exploró versiones de canciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Gustavo Cerati, con arreglos e interpretaciones vinculados al jazz.

Su carrera abarcó la composición, la producción musical y la enseñanza, facetas que formaron parte del legado que su esposo prometió mantener vivo tras su fallecimiento.