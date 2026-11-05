Fallece Charles F. Porter, actor de «House» y «Bones», a los 47 años

El actor y productor estadounidense Charles F. Porter falleció el pasado 2 de noviembre, a los 47 años, en su residencia de Calabasas, California, tras luchar durante más de 17 años contra un linfoma de Hodgkin.

La muerte del intérprete fue confirmada por su esposa, Candice Tab Porter, según informó The Hollywood Reporter. Porter era conocido por sus participaciones en series televisivas como House, Bones, Sin rastro y The Parkers.

Uno de sus trabajos más destacados llegó en 2011, cuando interpretó al piloto Wendell Scott en la producción televisiva Wendell Scott: A Race Story, de ESPN. Scott fue el primer piloto afroamericano en ganar una carrera de la Copa NASCAR, en 1963.

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Nacido el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Reino Unido, Porter se trasladó a Estados Unidos cuando tenía tres años. Estudió Antropología Cultural en la Universidad de Duke y practicó fútbol americano durante cuatro temporadas. Sin embargo, una lesión de espalda frustró sus aspiraciones de llegar a la NFL, lo que lo llevó a orientar su carrera hacia la actuación.

Además de su trabajo en televisión, participó en películas como Nailed (2006), Battered (2014) y Matar o morir (2018), esta última protagonizada por Jennifer Garner.

Posteriormente, fundó la compañía Black Bench Productions, desde donde impulsó proyectos cinematográficos independientes. Entre sus producciones figuran A Miracle Before Christmas (2022) y Christmas Angel (2023), estrenadas en BET+.