Fallece Charles F. Porter, actor de «House» y «Bones», a los 47 años

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El actor y productor estadounidense Charles F. Porter falleció el pasado 2 de noviembre, a los 47 años, en su residencia de Calabasas, California, tras luchar durante más de 17 años contra un linfoma de Hodgkin.
La muerte del intérprete fue confirmada por su esposa, Candice Tab Porter, según informó The Hollywood Reporter. Porter era conocido por sus participaciones en series televisivas como House, Bones, Sin rastro y The Parkers.
Uno de sus trabajos más destacados llegó en 2011, cuando interpretó al piloto Wendell Scott en la producción televisiva Wendell Scott: A Race Story, de ESPN. Scott fue el primer piloto afroamericano en ganar una carrera de la Copa NASCAR, en 1963.
Nacido el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Reino Unido, Porter se trasladó a Estados Unidos cuando tenía tres años. Estudió Antropología Cultural en la Universidad de Duke y practicó fútbol americano durante cuatro temporadas. Sin embargo, una lesión de espalda frustró sus aspiraciones de llegar a la NFL, lo que lo llevó a orientar su carrera hacia la actuación.
Además de su trabajo en televisión, participó en películas como Nailed (2006), Battered (2014) y Matar o morir (2018), esta última protagonizada por Jennifer Garner.
Posteriormente, fundó la compañía Black Bench Productions, desde donde impulsó proyectos cinematográficos independientes. Entre sus producciones figuran A Miracle Before Christmas (2022) y Christmas Angel (2023), estrenadas en BET+.
Notas relacionadas
Charles F. Porter desarrolló una carrera en la actuación, la producción cinematográfica y la poesía
Su último trabajo estrenado fue Finding Faith (2025), película protagonizada por Paula Patton, en la que participó como productor y tuvo una breve aparición. También trabajó como productor ejecutivo e inversor en Last Meals, una película pendiente de estreno que cuenta con actores como Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Tessa Thompson y Michael Shannon.
Fuera de la actuación, Porter desarrolló actividades en el modelaje, publicó tres libros de poesía y se desempeñó como mentor y entrenador deportivo juvenil.
El actor estuvo casado durante 18 años con Candice Tab Porter, con quien tuvo dos hijas: Layla Rose, de nueve años, y Juliette Jasmine, de seis. Su familia agradeció la atención recibida durante su enfermedad en el centro médico City of Hope y destacó la fortaleza con la que enfrentó el diagnóstico durante casi dos décadas.
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