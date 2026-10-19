Mr. Manyao resurge con “Piedra a la Luna Remix” y supera 2.5 millones de vistas

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Estados Unidos. – El cantante de música urbana Mr. Manyao apuesta a una nueva etapa de su carrera con el resurgimiento de “Piedra a la Luna Remix”, una colaboración estrenada el pasado 7 de agosto y que reúne a varias figuras del género urbano dominicano, entre ellas La Perversa, Bulin 47, Ceky Viciny y Braulio Fogón.
Con más de 20 años de trayectoria musical y radicado en Boston, Estados Unidos, el artista destacó que la nueva versión del tema surgió a partir de una idea suya que tomó forma durante una sesión musical en la “Casa de Alofoke 2”, donde comenzó a desarrollarse la propuesta de volver a grabar la canción.
Mr. Manyao manifestó su satisfacción por la respuesta del público y aseguró que el proyecto ha logrado avanzar sin una inversión económica en promoción, impulsado principalmente por la difusión espontánea en las plataformas digitales y las redes sociales.
Según las cifras ofrecidas por el cantante en una nota de prensa, “Piedra a la Luna Remix” supera los 2.5 millones de reproducciones en YouTube en aproximadamente un mes, además de registrar resultados favorables en Spotify y acumular más de 100,000 videos relacionados con la canción en plataformas digitales.
El intérprete también señaló que el tema alcanzó posiciones destacadas en tendencias Instagram, TikTok y Apple Music, resultados que atribuye a la conexión de la propuesta con el público.
Un junte inesperado
Rafael Céspedes, nombre de pila del cantante, consideró que reunir a varios exponentes urbanos en una misma canción representa un logro importante dentro de la escena dominicana, donde, a su juicio, este tipo de colaboraciones numerosas se ha vuelto menos frecuente.
Explicó que el acercamiento con La Perversa se produjo a través de Adoni “el abogado”, quien facilitó el contacto. En el caso de Bulin 47, relató que le escribió directamente y recibió una respuesta positiva. También destacó la participación de Ceky Viciny y Braulio Fogón en el proyecto.
El cantante expresó que sintió un respaldo genuino de sus colegas y valoró la disposición de los artistas para formar parte de una producción que busca conectar distintas generaciones de seguidores de la música urbana.
Destacó que la canción conserva un vínculo con sus orígenes ya que el productor de esta nueva versión también trabajó en la producción de la canción original, lanzada hace aproximadamente 18 años.
El video musical fue grabado en Santo Domingo por el equipo de Crea Fama, bajo una dirección creativa encabezada por el propio Mr. Manyao junto a esa casa productora.
Notas relacionadas
Nuevos proyectos y regreso a sus raíces
Tras la acogida de “Piedra a la Luna Remix”, Mr. Manyao adelantó que continuará trabajando en nuevos temas y colaboraciones. Entre sus próximos lanzamientos figura una canción junto a El Fotel y Musicólogo, prevista para octubre de 2026.
También recordó su colaboración con El Alfa y el artista brasileño en el tema “Liselo”, lanzado en diciembre de 2025, una experiencia que, según explicó, le permitió acercarse a nuevas audiencias.
El cantante aseguró que su nueva etapa estará marcada por el deseo de volver a las raíces de su propuesta musical y trabajar con letras limpias, aptas para públicos de distintas edades y espacios.
“Vamos a trabajar para el gusto de ellos, con letras limpias”, expresó al enviar un mensaje a sus seguidores y prometer nuevos proyectos musicales.
Apunta a los Premios Soberano
El intérprete también manifestó su intención de presentar “Piedra a la Luna Remix” a consideración de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) para los Premios Soberano, dentro de la categoría “Colaboración del Año”, al considerar que la participación de varios artistas convierte la producción en una propuesta particular dentro del género urbano.
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