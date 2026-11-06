Mon Laferte es golpeada por un teléfono en el rostro durante concierto

Un incómodo momento vivió Mon Laferte durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que una asistente al espectáculo le lanzara un celular que terminó impactando directamente en su rostro.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que el teléfono golpea a la cantante mientras realizaba su presentación.

Debido al impacto, que habría alcanzado la zona de uno de sus ojos, la artista tuvo que detener el evento durante algunos minutos.

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La situación provocó la molestia de los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos contra la persona que lanzó el dispositivo. Minutos después, guardias de seguridad retiraron a la mujer del recinto. Pese al inesperado episodio, Mon Laferte regresó al escenario minutos después para continuar con su concierto y seguir adelante con su presentación.