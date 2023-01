Miss Venezuela sugirió que compañeras en Miss Universo son feas

Recientemente se ha originado una controversia en el Miss Universo, luego de que la concursante de Miss Venezuela lanzara comentarios hirientes hacia varias de sus compañeras.

El evento que se está llevando a cabo en Nueva Orleans, busca que una de las 90 participantes se lleve la corona de esta edición 2023. La nueva Miss Universo deberá ser una mujer íntegra en distintos aspectos. Su misión será brindar apoyo al mundo entero en los aspectos más necesarios.

Pese a que no es una tarea fácil competir con varias mujeres, las participantes deben mostrar respeto por sus colegas. Y aunque hasta el momento el concurso marchaba bien, una de ellas desató la primera polémica, lo que generó discordia en el resto de chicas y del público en general.

La candidata que asume el papel de Miss Venezuela, Amanda Dudamel, podría estar en riesgo de perder su participación. Ésto, luego de que en una transmisión en vivo se expresara sobre el aspecto de las otras candidatas de forma humillante.

«Es que hay unas que no me gusta mostrarlas. Realmente, porque no son muy simpáticas», expresó la candidata, quien frente a la cámara se ríe luego de su comentario. Ante esto millones de seguidores juzgaron el comentario de Miss Venezuela. Asimismo, le pidieron respeto por sus colegas.

El video, difundido en varias plataformas digitales, le bajó el prestigio y favoritismo a la candidata. Dudamel, hasta este momento, se perfila como una de las posibles ganadoras.

Este año la competencia se celebrará en la ciudad de Nueva Orleans este 14 de enero de 2023. República Dominicana está representada por la santiaguera Andreina Martínez Founier de 24 años.