Miss Universe Colombia: ¿Robo de corona o elección precisa?

El sábado 22 de septiembre, en una emocionante ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, se llevó a cabo la elección de Miss Universo Colombia 2023. En este prestigioso concurso de belleza, María Camila Avella, representante del departamento de Casanare, se alzó con la codiciada corona de Miss Universo Colombia, mientras que Daniela Parra, concursante de Norte de Santander, fue coronada como virreina. La distinción de primera princesa recayó en Lina María Hurtado Mosquera, quien representó a Buenaventura.

Sin embargo, esta elección no estuvo exenta de controversia, ya que inmediatamente después del anuncio, las redes sociales se inundaron de comentarios indignados por la elección. Muchos consideraban que Lina María Hurtado Mosquera, representante del Pacífico colombiano, merecía la corona, pues había conquistado a la audiencia con su elegancia y belleza.

Novedades significativas

Esta edición del concurso de belleza presentó algunas novedades significativas. Fue la primera vez en la historia que las aspirantes al título pudieron participar estando casadas, con hijos o incluso en estado de gestación. Además, se incluyó una competencia preliminar en la que las candidatas desfilaron en trajes de baño y trajes de noche frente al jurado, añadiendo un nuevo elemento de evaluación.

Lina María Hurtado Mosquera acaparó todas las miradas cuando apareció en el escenario con su deslumbrante traje de noche, un vestido dorado diseñado por Alejandro Rreyes con diferentes tonalidades en la parte inferior. Tras esta destacada actuación, en las redes sociales la consideraron la ganadora indiscutible de la edición 2023.

La propia representante del Pacífico colombiano compartió emocionada el primer capítulo de su emocionante viaje a través de sus redes sociales: «Gracias a mi familia, a mi preparador y a todo mi equipo en esta locura. A través de mis redes sociales, compartiré mis vivencias como reina y todos los desafíos que enfrentaré en mi camino hacia la corona», expresó.

Las redes sociales estallaron

En las diversas plataformas de redes sociales, los colombianos se sumieron en un intenso debate sobre la elección del jurado de Miss Universe Colombia. La gran mayoría creía que Lina María Hurtado Mosquera merecía el título principal, tanto así que los apasionados seguidores del concurso, conocidos como «missólogos», la incluyeron como ganadora en todas las listas de favoritas. La controversia y la pasión por el certamen de belleza estuvieron en su punto más alto en las redes.

Los mensajes de inconformidad llenaron las redes sociales la noche del certamen, tanto en apoyo a Lina María y algunos en apoyo a la ganadora del Miss Colombia.

Muchos otros tacharon de vil robo la coronación de María Camila Avella, y pedían “justicia” por la representante de Buenaventura.

Influencers indignados

Una de las reacciones más polémicas tras la coronación fue la de la creadora de contenido Karen Sevillano.

Sevillano, con 1,7 millones de seguidores en Instagram, asistió a la velada de elección y coronación para transmitir en tiempo real sus apreciaciones personales sobre las candidatas. Ella, desde el inicio, se mostró muy representada con la belleza de miss Cali y miss Buenaventura. Dos de las ébanos favoritas de esta edición del Miss Universe 2023.

La temperatura en el centro de eventos Puerta de Oro de Barranquilla fue aumentando a medida de que iban pasando los filtros. Primero eligieron a 15, luego a 8 y finalmente a tres. Entre las 8 semifinalistas estuvieron Cali y Buenaventura, las preferidas para Karen Sevillano. Pero también pasaron Norte de Santander y Casanare, otra de las opcionadas de la noche.

Para sorpresa de muchos, el tercer lugar fue para Lina María Hurtado, miss Buenaventura. Karen Sevillano se mostró inconforme, a tal punto que dijo: “¡Mucha hijueputa rosca, no me parece que Lina no haya ganado”.