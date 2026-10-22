Miss Grand Punta Cana 2027 en camino a la corona con siete candidatas

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Punta Cana, RD, Miss Grand Punta Cana 2027 inició oficialmente su recorrido hacia la corona con una rueda de prensa e imposición de bandas celebrada en el restaurante Mestizo, ubicado en Plaza Palma Real, con la presencia de representantes de los medios de comunicación locales, familiares e invitados especiales.
La actividad contó con la participación artística del exponente urbano Scar, quien interpretó su tema promocional “OEA”, y la condujo Virginia Salas, Miss Grand Punta Cana 2026. La mesa de honor estuvo integrada por Mariagny Calcanho, alcaldesa juvenil de Verón-Punta Cana; Júbilo Ortega, Miss Grand Punta Cana 2025; y el missólogo Edward Tavarez (EMISO).
Presentaron las siete candidatas
Durante el encuentro presentaron las siete candidatas que representarán distintos sectores de la zona turística: Geraldine Díaz, Miss Grand Friusa; Yakaira Carrión, Miss Grand Avenida España; Yuleidis Tibrey, Miss Grand Downtown; Jocelyn Quijano, Miss Grand Avenida Barceló; Melissa Carrión, Miss Grand Verón; Emy Ellis, Miss Grand Las Cayenas, y Amelia Rivera, Miss Grand El Perro que Canta.
Las participantes también realizaron su primera ronda de preguntas ante los asistentes, mientras que Jocelyn Quijano recibió el título de Miss Grand Punta Cana Prensa 2027, otorgado por los representantes de los medios de comunicación presentes.
Notas relacionadas
Giancarlo Beggio, director general del certamen, destacó que la iniciativa trasciende las pasarelas al promover historias de valor, impulsar proyectos de impacto social y contribuir a la promoción turística de la localidad.
Asimismo, anunció que la organización trabajará junto a fundaciones infantiles para desarrollar actividades dirigidas a los niños de la comunidad.
Como parte de las novedades de esta edición, también se anunció el estreno del reality show Miss Grand Punta Cana 2027, programado para el sábado 24 de octubre a través del canal de YouTube de Producciones Giank.
El espacio permitirá al público conocer de cerca a las candidatas y seguir diferentes etapas de su preparación durante el desarrollo del certamen.
Con esta presentación oficial, Miss Grand Punta Cana 2027 inicia su agenda rumbo a la noche final, con una propuesta que integra belleza, promoción turística y compromiso social.
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