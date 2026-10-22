Miss Grand Punta Cana 2027 en camino a la corona con siete candidatas

Punta Cana, RD, Miss Grand Punta Cana 2027 inició oficialmente su recorrido hacia la corona con una rueda de prensa e imposición de bandas celebrada en el restaurante Mestizo, ubicado en Plaza Palma Real, con la presencia de representantes de los medios de comunicación locales, familiares e invitados especiales.

La actividad contó con la participación artística del exponente urbano Scar, quien interpretó su tema promocional “OEA”, y la condujo Virginia Salas, Miss Grand Punta Cana 2026. La mesa de honor estuvo integrada por Mariagny Calcanho, alcaldesa juvenil de Verón-Punta Cana; Júbilo Ortega, Miss Grand Punta Cana 2025; y el missólogo Edward Tavarez (EMISO).

Presentaron las siete candidatas

Durante el encuentro presentaron las siete candidatas que representarán distintos sectores de la zona turística: Geraldine Díaz, Miss Grand Friusa; Yakaira Carrión, Miss Grand Avenida España; Yuleidis Tibrey, Miss Grand Downtown; Jocelyn Quijano, Miss Grand Avenida Barceló; Melissa Carrión, Miss Grand Verón; Emy Ellis, Miss Grand Las Cayenas, y Amelia Rivera, Miss Grand El Perro que Canta.

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Las participantes también realizaron su primera ronda de preguntas ante los asistentes, mientras que Jocelyn Quijano recibió el título de Miss Grand Punta Cana Prensa 2027, otorgado por los representantes de los medios de comunicación presentes.