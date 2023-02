Desde hace algunos meses, el nombre de Melissa Vallecilla ha tomado gran fuerza en las redes sociales y diversos medios, pues esta mujer se convirtió en el centro de las miradas luego de revelar que tras tener una noche de pasión con Anuel habría quedado embarazada del cantante, lo que le ha valido algunos cuestionamientos y hasta que pongan en duda su palabra.

Sin embargo, la modelo ahora salió a contar en una entrevista exclusiva con Quique Usales, periodista de Telemundo, lo que ocurrió en aquel encuentro íntimo, incluso dando detalles de cómo se portó el boricua cuanto tuvieron relaciones y hasta hizo una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta.

Melissa relató que fue el ex de Yailin La Más Viral quien decidió no usar protección en aquella velada y hasta aseguró, “Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar… por qué, no sé. Y entonces pasó lo que pasó y nada…”, dijo la joven de origen colombiano, quien después señaló que tras varios días de retraso, pese a que era irregular, se fue a hacer una prueba para confirmar la llegada de su bebé.

La modelo confesó que en primera instancia lloró y se puso muy nerviosa al saber que estaba en la dulce espera y que no sabía qué hacer, hasta que un día decidió que, debido a que ella es independiente y trabajadora, iba a tener a su bebé pese a las circunstancias, por lo que siguió con sus planes de convertirse en mamá.

Anuel se entera de lo sucedido

Fue entonces que decidió comunicarse con Anuel para que él supiera lo que estaba pasando, y Vallecilla narró, “Yo le escribo a él y le digo, ‘Mira, quiero verte y necesito hablar contigo’… y me dice, ‘Ok, tengo planeado ir para Houston y allá hablamos’, y yo le dije, ‘¡Ok, perfecto!’”, comenzó diciendo Melissa sobre este momento crucial.

La modelo aseguró que pasó un tiempo y él ya no le respondía los mensajes ni las llamadas, por lo que no sabía qué hacer, así que optó por llamar al amigó que los presentó y le dijo, “Mira, necesito hablar contigo, por favor, veámonos’, y me dice, ‘Listo, llégueme aquí a este restaurante que estoy comiendo y hablamos’… Y me dice, apenas me bajo del carro, ‘Melissa tú parece que estuvieras de embarazo’ y me quedé de, ‘ay, cómo así, sí lo estoy’, pero me dice, ‘No me digas que Anuel es el papá’, y le dije, ‘sí’”.

La joven continuó su relató diciendo que le pidió a esta persona que le ayudara a contactar al cantante, pero el trapero se encontraba en República Dominicana y que mandó a decir que ella viajara a Miami para verla al otro día, además de que señaló que justo el reguetonero ya estaba con Yailin La Más Viral, algo que reconoce le dolió, pues ella estaba embarazada y sin poder comunicarse con él.

Vallecilla detalla lo sucedido con el representante del artista

Posteriormente, Vallecilla detalló, “A los tres días me llega un mensaje de un muchacho y me dice, ‘Hola Melissa, mi nombre es tal… y te escribo de parte de Emmanuel, ya él me platicó todo lo que está pasando y yo el que me encargo de todos sus asuntos personales. Y llegó el día y me encontré con él (el secretario de Anuel) y llegó un familiar y me dice, ‘Ok, ahora que salgamos del restaurante vamos a la farmacia a comprar una prueba’, y le dije, ‘perfecto’”.

La modelo señaló que le preguntó a estas personas sobre el por qué Anuel no la había llamado ni había venido y aseguró que le contestaron, “Él la verdad está ocupado y por eso me mandó a mí”, además de que le pidieron que hiciera una prueba de ADN prenatal para confirmar que el artista sí era verdaderamente el padre de ese bebé; sin embargo, hasta ese momento no había podido tener contacto con el exponente del género urbano, por que, hasta ese momento, del intérprete ni sus luces.