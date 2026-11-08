Accidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico

La representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, no podrá viajar este domingo a Puerto Rico, como tenía previsto. La candidata permanece bajo observación médica tras el accidente automovilístico que sufrió junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles.

A raíz del incidente, también se suspendió la despedida prevista para la 1:00 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En el acto, familiares, allegados y seguidores tenían previsto acompañar a la candidata antes de su partida.

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La decisión se tomó mientras ambas esperan una evaluación médica que determine si se encuentran en condiciones de abordar un avión y continuar su viaje hacia Puerto Rico.

La información la dio a conocer Juan Francisco López, conocido como La Pitonisa, mediante un video publicado en sus redes sociales. Según explicó, recibió un mensaje de Magali Febles sobre el estado de salud de la candidata dominicana.