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SANTO DOMINGO.– La representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, llegó a Puerto Rico para integrarse a las actividades previas al certamen internacional, luego de recuperarse del accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 6 de noviembre en Santo Domingo.

La reina de belleza retomó su agenda de preparación tras el incidente que retrasó su viaje a territorio puertorriqueño, donde participará en las actividades oficiales del concurso y representará al país en la competencia por la corona universal.

Su llegada marca la continuación de su participación en el certamen, después de varios días de incertidumbre por el accidente que sufrió junto a la directora nacional de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles.

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La reina de belleza arribó a territorio puertorriqueño tras recuperarse del incidente ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre en el Distrito Nacional.

Melissa Núñez sufrió accidente junto a Magali Febles

El accidente alteró el viaje a Puerto Rico

El accidente de tránsito ocurrió la noche del viernes 6 de noviembre en la avenida Núñez de Cáceres, específicamente en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

En el vehículo viajaban Melissa Núñez y Magali Febles, directora nacional de Miss República Dominicana Universo, quienes se vieron involucradas en el incidente que obligó a modificar los planes de traslado de la candidata dominicana.

El traslado tuvo que posponerse

Tras lo ocurrido, la representante nacional tuvo que posponer su viaje a Puerto Rico, donde estaba previsto que se incorporara a las actividades de preparación de Miss Universo.

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El accidente generó preocupación entre seguidores del certamen y personas vinculadas al mundo de los concursos de belleza.







Melissa Núñez retoma su participación en Miss Universo 2026

Incorporación a la concentración en Puerto Rico

Con su llegada a Puerto Rico, Melissa Núñez podrá integrarse a la concentración de candidatas y continuar con las actividades programadas por la organización de Miss Universo.

La representante dominicana participará en los compromisos oficiales y las jornadas de preparación que forman parte del calendario previo a la competencia internacional.

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Su incorporación se produce después de superar el contratiempo que afectó su agenda, permitiéndole continuar con su objetivo de representar a República Dominicana en el escenario internacional.

La participación de Núñez ha generado muestras de respaldo entre sus seguidores, especialmente después del accidente ocurrido días antes de su viaje.





¿Quién es Melissa Núñez, representante dominicana en Miss Universo 2026?

Trayectoria y formación de Melissa Núñez

Melissa Núñez, de 28 años y oriunda de La Vega, fue coronada Miss República Dominicana Universo 2026 el pasado 30 de julio, durante la edición número 70 del certamen nacional. Su triunfo representó una segunda oportunidad, luego de participar en 2024 como representante de la Comunidad Dominicana en Estados Unidos, cuando obtuvo el puesto de primera finalista.

Además de su trayectoria en los concursos de belleza, Núñez cuenta con formación universitaria en Ciencias Médicas y Psicología por The City College of New York. Ha trabajado en el área de salud mental, brindando apoyo a pacientes con problemas relacionados con el consumo de sustancias en el Hospital Bellevue de Nueva York.

También posee experiencia como modelo internacional, con trabajos para firmas como Michael Kors, Moschino y Alberta Ferretti.

La dominicana también ha participado en iniciativas sociales enfocadas en el empoderamiento femenino y la reinserción laboral de mujeres. Como representante nacional, promueve una plataforma centrada en la educación, el emprendimiento y el liderazgo juvenil, temas que forman parte de su proyección durante el certamen internacional.