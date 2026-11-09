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¡Rumbo a la corona! Melissa Núñez llega a Puerto Rico tras accidente

Melissa Núñez, ya se encuentra en Puerto Rico para incorporarse a la concentración del certamen internacional, luego de sufrir un accidente automovilístico que retrasó su viaje.

Elisabel Vizcaíno Vallejo
La reina de belleza arribó a territorio puertorriqueño tras recuperarse del incidente ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre en el Distrito Nacional.
La reina de belleza arribó a territorio puertorriqueño tras recuperarse del incidente ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre en el Distrito Nacional.
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La representante dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, ya se encuentra en Puerto Rico para incorporarse a la concentración del certamen internacional, luego de sufrir un accidente automovilístico que retrasó su viaje.

La reina de belleza arribó a territorio puertorriqueño tras recuperarse del incidente ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre en el Distrito Nacional.

Su llegada marca el inicio de su participación en las actividades previas a Miss Universo, donde competirá por la corona internacional en representación de la República Dominicana.

Melissa Núñez sufrió accidente en Santo Domingo

La candidata dominicana estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

En el vehículo también viajaba Magali Febles, directora nacional de Miss República Dominicana Universo.

El incidente obligó a retrasar el desplazamiento de Melissa Núñez hacia Puerto Rico, donde debía integrarse a las actividades de preparación del concurso.

Notas relacionadas

La dominicana se incorpora a la concentración de Miss Universo

Con su llegada a Puerto Rico, Melissa Núñez podrá continuar con la preparación y las actividades correspondientes a la competencia internacional.

La participación de la dominicana genera expectativas entre sus seguidores, quienes han expresado su respaldo tras el accidente que afectó su agenda.

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ETIQUETAS:AccidentePuerto RicoMiss UniversoMelissa Núñez
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