Melissa Núñez deslumbra en Fiesta de Blanco de Miss Universo 2026

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La representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, deslumbró con su elegancia y sofisticación durante la Fiesta de Blanco (Welcome Party) del certamen internacional, celebrada en Puerto Rico.

La dominicana asistió al evento con un espectacular atuendo completamente blanco, destacando por su frescura, distinción y glamour. Además, lució por primera vez su banda oficial como Miss Universe República Dominicana 2026.

La gala reunió a las candidatas de diferentes países, quienes también vistieron de blanco y portaron sus bandas oficiales para la edición número 75 de Miss Universo.

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La aparición de Melissa Núñez también marca su integración a las actividades del concurso luego del accidente automovilístico

Melissa Núñez retoma su participación tras accidente

Regreso a las actividades del certamen

La aparición de Melissa Núñez también marca su integración a las actividades del concurso luego del accidente automovilístico que sufrió recientemente en Santo Domingo.

Tras recibir el alta médica y guardar reposo durante 48 horas, la representante dominicana se trasladó a Puerto Rico para continuar con su participación en la concentración del certamen.

Melissa Núñez retoma su participación tras accidente

Núñez manifestó sentirse bendecida y de muy buen ánimo, mostrando entusiasmo por esta nueva etapa de su preparación.

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«Traer en mi vestuario el homenaje a la Isla del Encanto y a mi hermosa República Dominicana me llena de mucho orgullo», afirmó. En los detalles de su atuendo destacan la tambora dominicana, el coquí puertorriqueño y el cuatro, instrumento musical característico de Puerto Rico. También incorpora el flamboyán, árbol que identifica a ambos pueblos.

Melissa Núñez busca la segunda corona para República Dominicana

La aspiración de conquistar la corona

La representante dominicana competirá por la corona de Miss Universo 2026, con la aspiración de conseguir el segundo triunfo del país en el concurso internacional de belleza.

La gran final de la edición número 75 está programada para el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico, donde Fátima Bosch coronará a su sucesora.

Con su primera aparición oficial luciendo la banda dominicana, Melissa Núñez comienza a dejar su sello en una de las ediciones más esperadas del certamen.