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Melissa Núñez, representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, brilló durante la bienvenida oficial del certamen en Aguadilla, Puerto Rico, donde lució los colores de la bandera dominicana y recibió el cariño del público.

La dominicana Melissa Núñez se hizo sentir durante la bienvenida oficial de Miss Universe 2026, una actividad que reunió música, emoción y aplausos en Aguadilla, Puerto Rico.

La dominicana Melissa Núñez se hizo sentir durante la bienvenida oficial de Miss Universe 2026

La reina de belleza llevó con orgullo los colores de la bandera dominicana y mostró su carisma y entusiasmo durante el encuentro, como parte de las primeras jornadas de la competencia internacional.

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Entre muestras de cariño y el respaldo de los asistentes, Núñez protagonizó una participación que destacó el orgullo dominicano en esta histórica edición del concurso.

Melissa Núñez representa el orgullo dominicano en Miss Universe

Respaldo a la representante dominicana

La representante dominicana continúa sus actividades en Miss Universe 2026, donde busca conquistar al público y destacar entre las participantes de la competencia.

Su participación en la bienvenida oficial estuvo marcada por la alegría, la energía y el entusiasmo que caracterizan a la delegación dominicana.

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La edición número 75 de Miss Universe reúne a candidatas de diferentes países en una celebración internacional de belleza, cultura y talento.

Mientras avanzan las actividades del certamen, Melissa Núñez continúa llevando la bandera dominicana y conectando con el público que sigue de cerca su participación en el concurso.

Regreso a las actividades del certamen

Participación tras el accidente

La aparición de Melissa Núñez también marca su integración a las actividades del concurso luego del accidente automovilístico que sufrió recientemente en Santo Domingo.

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Tras recibir el alta médica y guardar reposo durante 48 horas, la representante dominicana se trasladó a Puerto Rico para continuar con su participación en la concentración del certamen.

Melissa Núñez retoma su participación tras accidente

Núñez manifestó sentirse bendecida y de muy buen ánimo, mostrando entusiasmo por esta nueva etapa de su preparación.

«Traer en mi vestuario el homenaje a la Isla del Encanto y a mi hermosa República Dominicana me llena de mucho orgullo», afirmó.