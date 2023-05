Megan Fox es una de las estrellas de portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated de esta temporada, reveló hoy la revista. La estrella de 36 años posó en la República Dominicana para Greg Swales. «Tomar fotos en el traje de baño de Sports Illustrated definitivamente es mucha presión», afirmó a la publicación. «Tengo una visión en mi cabeza que estoy tratando de lograr, así que veremos si me funciona».

«Lo que más quiero que la gente sepa es que soy un alma genuina que espera pertenecer a algo y no tener que vivir siempre como una paria incomprendida», y agregó que quiere que «todas las personas, no solo las mujeres, tener respeto por sus cuerpos y por ellos mismos».

Martha Stewart, también portada de trajes de baño de Sports Illustrated

Martha Stewart, a sus 81 años, hizo alarde de su impresionante figura en la portada de la edición 2023 de Sports Illustrated Swimsuit, lo que la convierte en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de la revista.

Cuando escuché que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: ‘Oh, eso es bastante bueno, voy a ser la persona más vieja que jamás haya aparecido en una portada de Sports Illustrated. Afirmó.

«Y no pienso mucho en la edad, pero pensé que esto es algo histórico. La edad no es el factor determinante en términos de amistad o en términos de éxito, pero lo que la gente hace, cómo piensa la gente, cómo actúa la gente, eso es lo importante y no tu edad», sentenció.