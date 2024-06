Ian McKellen recibe fisioterapia tras caerse del escenario en un teatro en Londres

Londres, Reino Unido.- El actor inglés Ian McKellen, de 85 años, dijo este jueves que recibe fisioterapia y descansa en su hogar tras caerse del escenario el pasado lunes durante una función de la obra ‘Player Kings’ en el teatro Noël Coward de Londres.



«Después de tres noches en el hospital, los efectos de mi caída han sido examinados detenidamente. Ahora hago fisioterapia, ejercicio ligero y me tomo un descanso esencial en casa», declaró en un comunicado difundido por su publicista Clair Dobbs.



En su ausencia, le sustituirá en ‘Player Kings’ el actor David Semark, dijo.

«Estoy seguro que los mensajes de amor y apoyo recibidos me ayudarán a la pronta recuperación que mis médicos me han prometido», agregó McKellen.



McKellen, muy conocido por su actuación en la saga de ‘Lord of the Rings’ (El Señor de los Anillos’), donde interpreto al mago Gandalf. También es conocido por traer a la vida real al villano de Marvel, Magneto en las películas de X-Men.

En ese sentido, McKellen interpreta a John Falstaff en ‘Players King’, una versión moderna de la obra ‘Enrique IV’ del dramaturgo William Shakespeare.



La función, que es éxito de crítica y público, saldrá de gira por Reino Unido tras su pasado por el West End -distrito teatral- londinense.

Con información de EFE